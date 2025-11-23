Language
    नशे में धुत युवक के हंगामे के बाद बारात में बवाल, गोलीबारी में हुआ घायल

    By Jitendra Kumar (barhariya) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:49 PM (IST)

    सिवान के कोइरीगावां में एक बारात में नशे में धुत युवक ने हंगामा किया, जिसके बाद मारपीट और गोलीबारी हुई। इस घटना में मीर सुरहिया निवासी गोविंद गिरि नामक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गोलीबारी में युवक घायल

    संवाद सूत्र,बड़हरिया (सिवान)। थाना क्षेत्र कोइरीगावां में शनिवार की रात आई बरात में हुई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां से चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। 

    स्वजन घायल को उपचार के लिए गोरखपुर लेकर चले गए। घायल की पहचान थाना क्षेत्र के मीर सुरहिया निवासी मैनेजर गिरि के पुत्र गोविंद गिरि (25) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि युवक को दाएं पैर में गोली लगी है।

    नशे की हालत में आकर हंगामा

    बताया जाता है कि शनिवार की रात कोइरीगांवा में संजय गिरि की पुत्री की बारात आई थी। इसमें जयमाला के बाद कृष्ण-राधा का कार्यक्रम चल रहा था। तभी एक युवक नशे की हालत में आकर हंगामा करने लगा। तभी कुछ वधू पक्ष के लोगों ने उस युवक की पिटाई कर दी। 

    हंगामा कर रहे युवक के साथियों ने भी मारपीट करना शुरू कर दिया तथा दूल्हे की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान किसी ने फायरिंग कर दी। गोली सुरहिया निवासी गोविंद गिरि के दाहिने पैर में लग गई, जिससे वह घायल हो गया। 

    घटना की सूचना पुलिस को दी

    ग्रामीणों ने घटना की सूचना डायल 112 को दी तथा घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। स्वजन घायल को उपचार के लिए गोरखपुर लेकर चले गए। 

    वहीं, घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार तिवारी और अन्य पुलिस डायल 112 टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच घटना की जानकारी ली तथा मामले को शांत कराने के बाद लौट आई। अपर थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिला हैं। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।