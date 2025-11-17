Language
    सिवान में होटल संचालक से मांगी 2 लाख की रंगदारी, बदमाश गिरफ्तार

    By Raghvendra Kumar Nirbahy (mahrajganj) Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    सिवान के महाराजगंज में आदित्य होटल के मालिक से दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। होटल मालिक मुरली कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राकी सिंह और उसके भाई ने रंगदारी की मांग की और धमकी दी।

    पुलिस ने किया गिरफ्तार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, महाराजगंज (सिवान)। महाराजगंज शहर के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित आदित्य होटल के संचालक से बदमाशों द्वारा दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है।

    सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार की रात एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। होटल संचालक सिहौता निवासी मुरली कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देकर जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि दारौदा थाने के भरोस कुंवर के टोला रूकुंदीपुर निवासी राकी सिंह उर्फ दिव्यांशु सिंह और उसका बड़ा भाई राहुल सिंह दोनों ने 11 नवंबर की रात मेरे छोटे भाई प्रदीप कुमार सिंह के मोबाइल पर फोन कर दो लाख रुपये रंगदारी के रूप में मांगी।

    उक्त दोनों भाइयों ने कहा कि यदि समय से रुपये नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि होटल संचालक के आवेदन पर प्राथमिकी कर बदमाशों की गिरफ्तारी को ले छापेमारी शुरू कर दी गई है।

    बदमाशों में राकी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।