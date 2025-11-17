सिवान में होटल संचालक से मांगी 2 लाख की रंगदारी, बदमाश गिरफ्तार

संवाद सूत्र, महाराजगंज (सिवान)। महाराजगंज शहर के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित आदित्य होटल के संचालक से बदमाशों द्वारा दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार की रात एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। होटल संचालक सिहौता निवासी मुरली कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देकर जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दारौदा थाने के भरोस कुंवर के टोला रूकुंदीपुर निवासी राकी सिंह उर्फ दिव्यांशु सिंह और उसका बड़ा भाई राहुल सिंह दोनों ने 11 नवंबर की रात मेरे छोटे भाई प्रदीप कुमार सिंह के मोबाइल पर फोन कर दो लाख रुपये रंगदारी के रूप में मांगी।