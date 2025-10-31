वोटर कार्ड में है गड़बड़ी तो BLO को करें डायरेक्ट कॉल, चुनाव आयोग ने शुरू की ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ की सुविधा

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदाताओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी नागरिक को अपने वोटर कार्ड, नाम सुधार, मतदान केंद्र या किसी भी चुनावी शिकायत के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी।

चुनाव आयोग ने इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 और ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू की हैं। आयोग का कहना है कि अब हर मतदाता की बात सीधे आयोग तक पहुंचेगी। रात आठ बजे तक करें कॉल टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 पर कोई भी नागरिक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक कॉल कर सकता है। कॉल संभालने वाले प्रशिक्षित अधिकारी मतदाताओं को वोटर सूची, पर्ची, मतदान केंद्र और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी देंगे। इसके साथ ही नागरिक अब प्लेटफार्म या ऐप पर जाकर ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा के माध्यम से सीधे अपने बूथ लेवल अधिकारी से भी बात कर सकेंगे।

इस संबंध में बीडीओ सह निर्वाचन अधिकारी सिंपी कुमारी ने बताया कि यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपने वोटर कार्ड या मतदान स्थल से जुड़ी स्थानीय समस्याओं का समाधान चाहते हैं। हेल्पलाइन 1950 पर करें कॉल राज्यों और जिलों में राज्य संपर्क केंद्र और जिला संपर्क केंद्र बनाए गए हैं, जहां नागरिकों की शिकायतों का 48 घंटे के भीतर निपटारा किया जाएगा। साथ ही सभी शिकायतें अब राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर भी दर्ज और ट्रैक की जा सकती है।