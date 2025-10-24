Language
    सिवान में संपत्‍त‍ि के लिए पिता को कैंची घोंपकर मार डाला, आपसी विवाद में युवक की हत्‍या

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    सिवान जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में दो की हत्या से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। एक घटना में बुजुर्ग को बेटे ने मार डाला तो दूसरी घटना में युवक की चाकू घोंपकर हत्‍या कर दी गई। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।  

    Hero Image

    घटना के बाद पसरा मातम। जागरण

    जागरण टीम, सिवान।  जीबी नगर व चैनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात एक बुजुर्ग समेत दो की हत्‍या कर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी नसरुद्दीन अंसारी (70) तथा जीबी नगर थाना क्षेत्र के उड़ियान टोला निवासी लालबचन यादव के पुत्र दिलीप यादव (20) के रूप में हुई है।

    संपत्‍त‍ि बंटवारे के विवाद में घोंप दिया चाकू 

    चैनपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी नसरुद्दीन अंसारी का अपने पुत्रों के साथ घर की संपत्ति के बंटवारे की बातचीत चल रही थी। इसी दौरान नसरुद्दीन का छोटा बेटा अशरफ अंसारी आक्रोश‍ित हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गाली-गलौज एवं हाथापाई की नौबत आ गई। इसी क्रम में अशरफ अंसारी कपड़ा दुकान में रखी कैंची लेकर आया और पिता की पेट में घोंप दिया। स्वजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। गंभीर हालत को देखते हुए वहां से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देर रात स्वजन शव लेकर घर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष विजय रंजन कुमार ने बताया कि आरोपित अशरफ अंसारी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि मृतक की दूसरी पत्नी रोजी खातून ने आवेदन देकर अशरफ अंसारी को अभियुक्त बनाया है।

    आपसी विवाद में चाकू घोंपकर मार डाला 

    वहीं, जीबी नगर थाना क्षेत्र के उड़ियान टोला में गुरुवार की रात आपसी विवाद में एक युवक दिलीप यादव की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि दिलीप यादव गुरुवार की देर शाम भोजन करने के बाद टहल रहा था, तभी गांव के ही राजन यादव ने किसी बात को लेकर उसके गर्दन पर चाकू से प्रहार कर दिया जिससे दिलीप यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। दिलीप यादव के चीखने की आवाज सुनकर जबतक लोग जुटते, राजन यादव फरार हो गया। स्‍वजन दिलीप को लेकर अस्‍पताल पहुंचे वहां डाक्‍टर ने मृत घोष‍ित कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली तथा शव को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित राजन यादव को गिरफ्तार कर लिया। 

    दिलीप यादव के स्वजनों ने राजन यादव पर आपसी विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। स्वजनों ने बताया कि गांव के ही राजन यादव से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद राजन यादव चाकू निकाला और दिलीप के गर्दन पर प्रहार कर दिया। दिलीप को सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। 

     