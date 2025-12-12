घने कोहरे ने थाम दी रफ्तार: मांझी–गुठनी मुख्य सड़क पर घंटों बाधित रहा यातायात, बसें हुईं देर से रवाना
सिवान जिले के रघुनाथपुर में घने कोहरे के कारण मांझी-गुठनी मुख्य सड़क पर यातायात बाधित रहा। दृश्यता कम होने से वाहनों की गति धीमी हो गई और बसें देर से ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, रघुनाथपुर (सिवान)। सिवान जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह घना कोहरा छा गया, जिससे मांझी–गुठनी मुख्य सड़क पर वाहनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह-सुबह कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि कुछ मीटर आगे तक देख पाना भी मुश्किल हो गया। दृश्यता बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को मजबूरन रफ्तार धीमी करनी पड़ी, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
स्थानीय लोगों के अनुसार, कोहरे की वजह से सुबह के घंटे सबसे अधिक प्रभावित रहे। कई जगह वाहन लगभग रुक-रुक कर चल रहे थे। इसका सबसे ज्यादा असर बस सेवा पर पड़ा। रघुनाथपुर से सिवान, छपरा, पटना, देवरिया और गोरखपुर जाने वाली बसें घंटों विलंब से अपने-अपने रूटों पर रवाना हुईं। निर्धारित समय से काफी देर बाद बसें चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
सबसे अधिक दिक्कत उन लोगों को हुई जिन्हें सिवान या छपरा से ट्रेन पकड़नी थी। पंजवार निवासी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि उनके छोटे भाई को छपरा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन बस देरी से चलने के कारण समय पर स्टेशन पहुंचना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया। कई यात्रियों ने बताया कि कोहरे की वजह से वे अपने जरूरी कामों के लिए भी समय पर नहीं पहुंच सके।
वाहन चालकों का कहना था कि सुरक्षा के मद्देनजर वाहन की गति को काफी कम करना पड़ा। चालक महिपाल पंडित ने बताया कि सुबह के समय सड़क पर किसी भी प्रकार की लापरवाही जोखिम भरी हो सकती थी, इसलिए बेहद सतर्कता के साथ वाहन चलाए गए।
इस बीच अंचलाधिकारी प्रत्यक्ष कुमार ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि वाहन चालक फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, गति पर नियंत्रण रखें और बेवजह ओवरटेक करने से बचें। प्रशासन ने भी लोगों से मौसम साफ होने तक धैर्य रखने और सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी है।
घने कोहरे के चलते सुबह का समय लोगों के लिए मुश्किलों भरा रहा, लेकिन सावधानी के साथ वाहन चालकों व प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित बनाए रखा।
