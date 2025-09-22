सिवान के हेतिमपुर गांव में दिनदहाड़े दंपति की निर्मम हत्या, बेटी को भी मारी चाकू

सिवान के हेतिमपुर गांव में जादू-टोना से जुड़े विवाद में बदमाशों ने एक दंपति की निर्मम हत्या कर दी और तीन अन्य को घायल कर दिया। हमलावरों ने पति-पत्नी पर हमला किया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

संवाद सूत्र, गोरेयाकोठी (सिवान)। जामो बाजार थाना क्षेत्र के हेतिमपुर गांव में सोमवार की सुबह 11 बजे के आसपास चार पहिया वाहन से आये बदमाशों ने पति-पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वहीं चाकू से वार कर बेटी समेत तीन लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पति-पत्नी की मौत जहां घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं घायल लोगों को स्थानीय लोगों ने गोरेयाकोठी सीएचसी भेजा। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

घटना के बारे में स्थानीय लोग कुछ जानकारी देने से बचते दिखे। वहीं कुछ लोगों ने घटना का कारण जादू-टोना बताया। मृतक हेतिमपुर निवासी अवधकिशोर प्रसाद व उनकी पत्नी रीता देवी बताए जाते हैं। वहीं घायलों में मृतक की बेटी अंशु कुमारी सहित तीन शामिल हैं।

घटना की सूचना मिलने के बाद देरी से पहुंची जामो थाने की पुलिस को लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। बाद में कई थाने की पुलिस टीम व महाराजगंज एसडीपीओ अमन भी घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन लोग एसपी को बुलाने की जिद पर अड़े रहे। जिसके बाद में एसपी मनोज कुमार तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे व पुलिस तथा ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली।