    'AK-47 से खेल कर बड़ा हुआ है ओसामा', CM हिमंत बिस्वा ने शहाबुद्दीन परिवार को घेरा

    By Arjun Kumar (husainganj) Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:20 PM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार के दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि ओसामा AK-47 से खेलकर बड़ा हुआ है। उन्होंने अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर बोलते हुए शहाबुद्दीन के परिवार की परवरिश पर सवाल उठाए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोगों को संबोधित करते असम के सीएम। (जागरण)

    संवाद सूत्र, हुसैनगंज (सिवान)। प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान में मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि किसी भी सूरत पर बिहार में जंगलराज की सरकार नहीं बनेगी।

    प्रदेश की जनता झूठा वादा करने वालों के बहकावे में नहीं आने वाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने तथा प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाने के लिए एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि 2005 के पूर्व बिहार की क्या स्थिति थी और अब क्या है इसे लोग समझ चुके हैं। उन्होंने अपने 40 मिनट के भाषण में कहा कि बचपन में हमारे बच्चे खिलौनों से खेल कर बड़े हुए हैं, तो ओसामा एके-47 से खेलकर बड़ा हुआ है।

    जिस तरह से आपने 2024 में उसकी मां को निपटा दिया था, उसी तरह 2025 में ओसामा को भी निपटा देना है। इनकी पृष्ठभूमि अपराधों से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी ओसामा से मिलकर फिर से बिहार में जंगलराज बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपराध में शहाबुद्दीन का परिवार का नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया है।

    जिसे हर हाल में मिटाना है। बिहार में महिलाओं की सशक्तीकरण हेतु नीतीश सरकार ने 10-10 हजार रुपये देकर एक नई दिशा देने का काम किया है। जिसे प्रेरित होकर असम सरकार भी यह नियम लागू कर दी है। असम में बांग्लादेशियों ने एक लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था।

    मैं जब से मुख्यमंत्री बना, आधी जमीन कब्जा से मुक्त करा लिया है। मोदी जी एसआईआर के जरिये घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। सुना है कि मदरसे से पढ़कर लोग मुल्ले बनते हैं। मुझे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है। इसलिए मैंने 600 मदरसे बंद करा दिया।

    25 नवंबर को तीन शादी पर कानून लाने जा रहा हूं। जिससे तीन-चार शादी करने वालों पर पाबंदी लग सके। इस अवसर भाजपा के संगठन मंत्री अरविंद मेनन, पूर्व सांसद ओमप्रकाश यादव, पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर, जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, जदयू नेता अजय सिंह एवं अनुरंजन मिश्र ने भी सभा को संबोधित किया।