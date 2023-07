Bihar: सिवान में दर्दनाक हादसे में दो की मौत, बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, पानी से भरे गड्ढ़े में पलट गई कार

Siwan Road Accident सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में दो युवकों की जान चली गई। वहीं एक घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों के अनुसार युवक किसी बर्थेडे पार्टी में जा रहे थे तभी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे से गांव में मातम छा गया है।

Bihar: सिवान में पानी से भरे गड्ढ़े में पलट गई कार

जाटी, सिवान। सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के नूरहाता बांग्ला फील्ड में बुधवार की देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार पानी से भरे गड्ढ़े में पलट गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। बता दें कि तीन युवक कार में सवार होकर किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में कार में सवार दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा करा पोस्टमार्टम को भेज दिया। मृतकों की पहचान लकड़ी दरगाह के राजू और टप्पू साह के रूप में हुई। जबकि हादसे में मुकेश कुमार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि तीनों बुधवार की देर शाम प्रखंड क्षेत्र के धतीना में एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे, जैसे ही नूरहाता बांग्ला फील्ड के सामने पहुंचे कार अनियंत्रित हो गई और पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह गाड़ी से तीनों को निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां दो को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गांव में पसरा मातम इधर, घटना के बाद गुरुवार की सुबह परिजनों में कोहराम मच गया। युवकों की मौत से गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। घटना स्थल पर बुधवार की शाम मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फील्ड में करीब 8:30 बजे कार सवार ड्राइविंग करना सीख रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जाकर गड्ढे में गिर गई। जिससे गड्ढे में दबकर मौत हो गई। हालांकि, इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की।

