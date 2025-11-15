Language
    BSEB Exam: सेंटअप परीक्षा के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य, फेल या अनुपस्थित रहने पर मुख्य परीक्षा से होंगे वंचित

    By Anshuman Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 19 से 26 नवंबर तक और मैट्रिक की 19 से 22 नवंबर तक होगी। 75% उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा छात्र परीक्षा से वंचित रहेंगे। सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल नहीं हो पाएंगे।

    सेंटअप परीक्षा के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य

    जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक व इंटर की सेंटअप परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा 19 से 26 नवंबर और मैट्रिक की 19 से 22 नवंबर तक आयोजित होगी।

    बिहार बोर्ड द्वारा इंटर व मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि अब केवल वहीं छात्र-छात्राएं सेंटअप परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिनकी स्कूल या कॉलेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। वहीं जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी, वे परीक्षा से बाहर होंगे। 

    जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सेंटअप परीक्षा संस्थान स्तर पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में नियमित, स्वतंत्र और क्वालीफाइंग श्रेणी के छात्र शामिल होंगे। जबकि पूरक, सुधार या कंपार्टमेंटल श्रेणी के विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होना है।

    सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने या अनुपस्थित रहने वाले मुख्य परीक्षा में शामिल होने से हो जाएंगे वंचित

    जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे या परीक्षा में अनुपस्थित होंगे, उन्हें वार्षिक परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

    सेंटअप परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक तथा दोपहर दो बजे से शाम 5.15 तक आयोजित होगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 

    दृष्टिबाधित और दिव्यांग परीक्षार्थियों को सेंटअप परीक्षा में लेखक रखने की अनुमति मिलेगी। संबंधित स्कूलों को हर हाल में इंटर सेंटअप परीक्षा का परिणाम पांच दिसंबर और मैट्रिक सेंटअप परीक्षा का रिजल्ट दो दिसंबर तक डीईओ कार्यालय में जमा करना होगा। 

    बिहार बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई गई सेंटअप परीक्षा की सामग्री के वितरण को लेकर केंद्र भी निर्धारित कर दिया गया है, जहां से संबंधित विद्यालय सामग्री एकत्रित कर सकते हैं।