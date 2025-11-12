बिहार बोर्ड 2026: इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की घोषणा, चेक करें डेट

जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आयोजित होने वाले इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए जिन छात्र-छात्राओं ने अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। वे विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते है। जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन विलंब शुल्क के साथ भरने के लिए तिथि बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी 18 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते है। जबकि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन पंजीयन 23 नवंबर तक किए जाएंगे।

जिन विद्यार्थियों के पंजीयन अनुमति आवेदन भरे जाएंगे, उनकी विवरणी की शुद्धता एवं सत्यापन के लिए पूर्व से भरा हुआ घोषणा-पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा हस्ताक्षर के बाद समिति के पोर्टल पर इसी अवधि में अनिवार्य रूप से अपलोड कर पंजीयन आवेदन सब्मिट किया जाएगा।

सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विद्यालय के अर्हता प्राप्त छात्र-छात्राओं के द्वारा भरे गए पंजीयन आवेदन की सतर्कता पूर्वक जांच करने के बाद ही अपने निगरानी एवं देख-रेख में समिति के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। भरे हुए आवेदन की एक एक प्रति विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से देंगे। जिससे किसी भी तरह के त्रुटि के सुधार की स्थिति में सत्यापित प्रति समिति को उपलब्ध कराई जा सके।

त्रुटिपूर्ण पंजीयन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने के लिए विद्यालय प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इंटर परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्रों को विलंब शुल्क 150 रुपए के साथ ऑनलाइन शुल्क 30 रुपए देना होगा। जिन विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन शुल्क पूर्व से जमा है, लेकिन परीक्षा आवेदन नहीं भरा जा सका है, उनका परीक्षा आवेदन भी इस विस्तारित समय में भरा जा सकता है।