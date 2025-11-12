Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार बोर्ड 2026: इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की घोषणा, चेक करें डेट

    By Anshuman Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    बिहार बोर्ड ने 2026 में होने वाली इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें घोषित कर दी हैं। इंटर परीक्षा में बैठने वाले 18 साल तक के छात्र और मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले 23 साल तक के छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आयोजित होने वाले इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए जिन छात्र-छात्राओं ने अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। वे विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते है।

    जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन विलंब शुल्क के साथ भरने के लिए तिथि बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी 18 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते है। जबकि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन पंजीयन 23 नवंबर तक किए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिन विद्यार्थियों के पंजीयन अनुमति आवेदन भरे जाएंगे, उनकी विवरणी की शुद्धता एवं सत्यापन के लिए पूर्व से भरा हुआ घोषणा-पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा हस्ताक्षर के बाद समिति के पोर्टल पर इसी अवधि में अनिवार्य रूप से अपलोड कर पंजीयन आवेदन सब्मिट किया जाएगा।

    सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विद्यालय के अर्हता प्राप्त छात्र-छात्राओं के द्वारा भरे गए पंजीयन आवेदन की सतर्कता पूर्वक जांच करने के बाद ही अपने निगरानी एवं देख-रेख में समिति के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। भरे हुए आवेदन की एक एक प्रति विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से देंगे। जिससे किसी भी तरह के त्रुटि के सुधार की स्थिति में सत्यापित प्रति समिति को उपलब्ध कराई जा सके।

    त्रुटिपूर्ण पंजीयन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने के लिए विद्यालय प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इंटर परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्रों को विलंब शुल्क 150 रुपए के साथ ऑनलाइन शुल्क 30 रुपए देना होगा। जिन विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन शुल्क पूर्व से जमा है, लेकिन परीक्षा आवेदन नहीं भरा जा सका है, उनका परीक्षा आवेदन भी इस विस्तारित समय में भरा जा सकता है।

    हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होने पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से हो जाएंगे वंचित:

    जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी प्लस टू स्तर मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को पत्र भेजकर बताया है कि इंटर सत्र 2024-26 के वैसे छात्र जिनका हस्ताक्षरित घोषणा-युक्त डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं है, वैसे इंटर वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हस्ताक्षरित घोषणा-युक्त डमी सूचीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। सिर्फ उन विद्यार्थियों का ही मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। वेबसाइट पर इंटर परीक्षा आवेदन पत्र भी अपलोड कर दिया गया है।