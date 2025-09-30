Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिवान के महाराजगंज में बाइक सवारों ने की फायरिंग, पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया खोखा

    By Ramesh Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:18 PM (IST)

    सिवान के महाराजगंज में नोनियाडीह में गोलीबारी से दहशत फैल गई। दो गुटों में मारपीट के बाद एक गुट ने हवाई फायरिंग की जिससे अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और इलाके में तनाव का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    फायरिंग से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस

    संवाद सूत्र, महाराजगंज (सिवान)। महाराजगंज (सिवान) में सोमवार की शाम नोनियाडीह में गोलीबारी की घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी की जान-माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन अचानक हुई फायरिंग से स्थानीय लोग दहशत में आ गए। बताया जाता है कि नोनियाडीह में सोमवार सुबह दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिसे लोगों के बीच-बचाव से शांत करा दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन शाम को स्थिति ने अचानक नया मोड़ ले लिया। एक पक्ष का युवक चौराहे पर खड़ा होकर अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था, तभी दूसरे पक्ष के तीन युवक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। गोली चलने के बाद वहां मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। किसी ने तुरंत घटना की सूचना स्थानीय थाना को दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ अनीता सिन्हा, एसडीपीओ अमन, थानाध्यक्ष सुनील कुमार, बीडीओ बिंदु कुमार, सीओ जितेंद्र कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया।

    पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए रात से ही छापेमारी शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपितों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस की सक्रियता से स्थिति पर काबू पाने के प्रयास हो रहे हैं।

    गोलीबारी की इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपियों को जल्द पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।