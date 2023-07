बिहार के युवक को पाकिस्तानी कंपनी ने दुबई में बनाया बंधक, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लगाई न्याय की गुहार

बिहार के सिवान में दारौंदा के एक युवक को पाकिस्तान की एक कंपनी द्वारा दुबई में जबरन बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है। इसका विरोध करने पर कंपनी के कुछ लोग युवक के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाई है।

बिहार के युवक को पाकिस्तानी कंपनी ने दुबई में बनाया बंधक।

जागरण संवाददाता, सिवान: बिहार के सिवान में दारौंदा के एक युवक को पाकिस्तान की एक कंपनी द्वारा दुबई में जबरन बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है। इसका विरोध करने पर कंपनी के कुछ लोग युवक के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। भारत सरकार से न्याय की लगाई गुहार पीड़ित युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक दारौंदा थाना क्षेत्र के मछौती निवासी कमलदेव चौधरी का 24 वर्षीय बेटा मुकेश कुमार चौधरी है। बेटे को प्रताड़ित किए जाने को लेकर उसका परिवार काफी चिंतित है। उसका परिवार इस बाबत प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। शेयर वीडियो में पीड़ित मुकेश ने बताया है कि वह 18 मई 2023 को दुबई गया था। वह वहां एक पाकिस्तानी कंपनी में काम करता था। इसी बीच कंपनी के गॉर्ड और अन्य लोगों ने उसे बंधक बना लिया। जबरन 12-12 घंटे करा रहे काम युवक के मुताबिक, कंपनी के अधिकारी पीड़ित युवक से बिना मजदूरी दिए जबरन 12-12 घंटे काम करा रही है। काम न करने पर उसके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। युवक ने किसी तरह वीडियो बनाकर अपने स्वजनों को इस बारे में जानकारी दी और जल्द से जल्द घर बुलाने की मांग की है। पीड़ित मुकेश ने अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। सूडान गये एक युवक की नस्लवादी ले चुके हैं जान बता दें कि दो जुलाई को ही दारौंदा के एक युवक की सूडान में वर्दी धारी कुछ हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद मृत युवक का रिश्तेदार भी लापता है और उसके स्वजनों से बातचीत नहीं हो पा रही है। एक सप्ताह के अंदर दो अलग अलग देश में भारतीय नागरिकों के साथ इस तरह की घटना से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। सिवान से काफी संख्या में युवा खाड़ी देशों में करते हैं काम बता दें कि सिवान से करीब 25-30 प्रतिशत युवा खाड़ी देशों में जाकर वहां की कंपनी में काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में कई बार एजेंटों के चक्कर में पड़ कर युवा विदेश में फंस जाते हैं। कम पढ़े लिखे और विदेशी मामलों में जानकारी कम होने के कारण एजेंट युवाओं का शोषण भी करते हैं। ऐसे में एक सप्ताह में दो अलग अलग देशों में जिले के युवाओं के साथ इस तरह की घटना को लेकर स्वजन काफी चिंतित हैं।

Edited By: Mohit Tripathi