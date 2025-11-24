बिहार के बेरोजगार युवाओं को सरकार देगी आर्थिक सहायता, हर महीने खाते आएंगे 1 हजार रुपए

जागरण संवाददाता, सिवान। सात निश्चय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों से उत्तीर्ण बेरोजगार युवा-युवतियों को भी मिलेगा। योजना के तहत बेरोजगार स्नातक पास 20 से 25 वर्ष के युवक-युवतियों को दो वर्षों तक के लिए प्रति माह एक हजार रुपये स्वयं सहायता भत्ता राशि के रूप में दी जाएगी। यह राशि रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों के लिए दी जाएगी।

जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें तय की गई है। इसमें 20 से 25 वर्ष आयुवर्ग के 12वीं व स्नातक उत्तीर्ण वैसे बेरोजगार युवक व युवतियां जो अध्ययनरत नहीं हों तथा रोजगार की तलाश र रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं व स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।

आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास रोजगार या स्वरोजगार नहीं हो। इस संबंध में प्रबंधक कुमार भास्कर ने बताया कि योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन है। आवेदक बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल डब्लू डब्लू डब्लू डाट सात निश्चय -युवा अपमिशन डाट बिहार डाट गवर्नमेंट डाट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा योजना में किया गया यह विस्तार बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए काफी उपयोगी साबित होगा।