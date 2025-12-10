Bihar School Timing: ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने बदली स्कूल की टाइमिंग, दो पालियों में चलेगी कक्षाएं

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। सिवान में बढ़ती ठंड ने आम जनजीवन के साथ-साथ स्कूली बच्चों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ठिठुरन भरी सुबह में छोटे-छोटे बच्चों को विद्यालय पहुंचना कठिन न हो, इसके मद्देनजर जिला शिक्षा विभाग ने जिले के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दो पालियों में पठन-पाठन संचालित होगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को आदेश जारी कर कहा है कि कई विद्यालयों में कमरों की कमी और बढ़ती ठंड को देखते हुए समय-सारिणी में बदलाव आवश्यक है, ताकि बच्चों की पढ़ाई बिना रुकावट सुरक्षित वातावरण में जारी रह सके।

पहली कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई सुबह में होती थी, इससे छोटे बच्चों को कड़ाके की ठंड में विद्यालय जाना पड़ता था। अभिभावकों और शिक्षकों की चिंता को देखते हुए विभाग ने यह मानवीय और आवश्यक पहल की है।

इसको लेकर नई समय-सारिणी तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। कक्षा एक से आठ तक दोपहर 12:00 बजे से 4:30 बजे तक तथा कक्षा नौ से 12 तक प्रात: 7:00 बजे से 11:30 बजे तक कक्षा संचालन होगा। डीईओ ने कहा कि यह व्यवस्था पूरी तरह विद्यार्थियों के हित में है। ठंड के मौसम में सुबह की पाली से हटाकर छोटी कक्षाओं को दोपहर में ले जाने से बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी और उनकी उपस्थिति में भी सुधार होगा।