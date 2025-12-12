सिवान में यू-डायस में लापरवाही, 148 प्रधानाध्यापकों को नोटिस; वेतन कटौती की चेतावनी

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। यू-डायस 2025-26 पोर्टल पर कक्षा एक के बच्चों की प्रविष्टि में लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार शिक्षा परियोजना मिशन महादेवा (सिवान) ने जिले के 148 सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर प्रविष्टि पूर्ण करने और साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने का कड़ा निर्देश दिया है। नोटिस में बताया गया है कि 25 जून से 9 दिसंबर 2025 तक कार्यालय द्वारा कई पत्र जारी किए गए, इसमें पत्रांक 1466, 2025, 2071, 2505, 2551, 2749, 2897, 2949, 3004, 3006 एवं 3066 शामिल हैं। जिनमें सभी विद्यालयों को छात्रों का डाटा समय पर इंपोर्ट करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद 148 विद्यालयों ने कक्षा एक में एक भी बच्चे की प्रविष्टि नहीं की, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यू-डायस 2025-26 में कक्षा एक के बच्चों की प्रविष्टि के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है। यह जानकारी पत्रों और वॉट्सऐप समूह में पहले ही दी जा चुकी है, फिर भी कुछ विद्यालयों ने पोर्टल पर कोई प्रगति नहीं दिखाई।

विभाग ने नोटिस में कहा है कि यह व्यवहार अधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसा है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीन दिन का वेतन काटने का आदेश 24 घंटे के भीतर कक्षा एक के सभी बच्चों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने तथा विलंब का साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण कार्यालय में जमा करें, अन्यथा संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का तीन दिनों का वेतन काटने का आदेश जारी किया जा सकता है। नोटिस जारी होते ही शिक्षा विभाग और विद्यालयों में हलचल तेज हो गई है।