Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिवान में यू-डायस में लापरवाही, 148 प्रधानाध्यापकों को नोटिस; वेतन कटौती की चेतावनी

    By Ramesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    सिवान के 148 सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को यू-डायस 2025-26 पोर्टल पर कक्षा एक के बच्चों की प्रविष्टि में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। यू-डायस 2025-26 पोर्टल पर कक्षा एक के बच्चों की प्रविष्टि में लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।

    बिहार शिक्षा परियोजना मिशन महादेवा (सिवान) ने जिले के 148 सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर प्रविष्टि पूर्ण करने और साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने का कड़ा निर्देश दिया है।

    नोटिस में बताया गया है कि 25 जून से 9 दिसंबर 2025 तक कार्यालय द्वारा कई पत्र जारी किए गए, इसमें पत्रांक 1466, 2025, 2071, 2505, 2551, 2749, 2897, 2949, 3004, 3006 एवं 3066 शामिल हैं। जिनमें सभी विद्यालयों को छात्रों का डाटा समय पर इंपोर्ट करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद 148 विद्यालयों ने कक्षा एक में एक भी बच्चे की प्रविष्टि नहीं की, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि यू-डायस 2025-26 में कक्षा एक के बच्चों की प्रविष्टि के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है। यह जानकारी पत्रों और वॉट्सऐप समूह में पहले ही दी जा चुकी है, फिर भी कुछ विद्यालयों ने पोर्टल पर कोई प्रगति नहीं दिखाई।

    विभाग ने नोटिस में कहा है कि यह व्यवहार अधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसा है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    तीन दिन का वेतन काटने का आदेश

    24 घंटे के भीतर कक्षा एक के सभी बच्चों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने तथा विलंब का साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण कार्यालय में जमा करें, अन्यथा संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का तीन दिनों का वेतन काटने का आदेश जारी किया जा सकता है। नोटिस जारी होते ही शिक्षा विभाग और विद्यालयों में हलचल तेज हो गई है।

    सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी प्रविष्टि की निगरानी कड़ाई से करने का निर्देश दिया गया गया, यू डायस कक्षा एक में बच्चों की प्रविष्टि नहीं करने वाले विभिन्न प्रखंडों के 148 विद्यालय शामिल हैं, जिसमें सबसे अधिक बसंतपुर का विद्यालय जहां 26 विद्यालय, सबसे कम सिवान सदर एवं बड़हरिया दो-दो विद्यालय है, महाराजगंज 18, पचरुखी 15, सिसवन 13, दरौली 13, लकड़ीनवीगंज 12, हुसैनगंज 12, दारौंदा 11 सहित कुल 148 विद्यालय शामिल हैं।