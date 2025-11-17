किसानों के लिए खुशखबरी! आवारा पशुओं से फसलों को बचाने में सरकार करेगी मदद
सिवान जिले में आवारा पशुओं और नीलगायों से परेशान किसानों के लिए खुशखबरी है। अब वे अपनी फसलों को हाइटेक बायो एकास्टिक मशीन लगाकर बचा सकते हैं। सरकार इस मशीन को लगाने के लिए किसानों को 30 से 35 हजार रुपये तक का अनुदान देगी। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मशीन फसलों को आवारा पशुओं से बचाने में मददगार साबित होगी।
जागरण संवाददाता, सिवान। जिले में आवारा पशुओं का काफी बोलबाला है, साथ ही रात के समय नीलगाय किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। इस वजह से किसान काफी परेशान रहते हैं। खासकर हरी सब्जी व अन्य फसलों को नीलगायों व अन्य आवारा पशुओं द्वारा बर्बादी किया जाता है।
ऐसे में अब आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए जिले के किसान हाइटेक सिस्टम को अपनाएंगे। किसान अपने खेतों में हाइटेक बायो एकास्टिक मशीन लगाकर अपनी फसलों को बचा सकते हैं। यह मशीन जानवरों को भगाने का काम करेगी।
खेतों में बायो एकास्टिक मशीन लगाने के लिए सरकार किसानों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इस मशीन को लगाने के लिए 30 से 35 हजार तक अनुदान मिलेगा। यंत्र के लिए इच्छुक किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा।
जिला कृषि विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सोलर पैनल वाले बायो एकास्टिक मशीन लगाने के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत यानी अधिकतम 32 हजार रूपये अनुदान दिया जाएगा। वहीं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए यंत्र के मूल्य का 80 प्रतिशत यानी अधिकतम 35 हजार रूपये मिलेंगे।
वहीं दूसरी ओर बिना सोलर पैनल के साथ वाले बायो एकास्टिक मशीन में सामान्य वर्ग के किसानों के लिए यंत्र के मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 30 हजार रूपये तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए यंत्र के मूल्य का 80 प्रतिशत या अधिकत 32 हजार रूपये अनुदान की राशि निर्धारित की गई है।
जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इस यंत्र को विकसित किया गया है। बताया कि बायो एकास्टिक मशीन लगाने से पूर्व इस यंत्र को अधिष्ठापित करने वाली एजेंसी खेतों में जाकर निरीक्षण करेगी कि उस स्थान पर किस जानवर का आतंक ज्यादा है।
इसके बाद मशीन में उक्त जानवर की आवाज इंस्टाल किया जाएगा, जिसे सुनकर जानवर खेतों से भाग जाएंगे। बताया कि यह खास मशीन आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।