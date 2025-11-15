भाजपा की जीत से नाराज लोगों ने की मारपीट और पथराव, आधा दर्जन घायल, DIG ने की जांच
सिवान के सरावे गाँव में चुनाव के बाद दो गुटों में मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को पटना रेफर किया गया है। सारण डीआईजी ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच के आदेश दिए। तनाव को देखते हुए गाँव में पुलिस बल तैनात है। घायलों ने भाजपा की जीत के बाद गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
जागरण संवाददाता, सिवान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरावे गांव में शुक्रवार की देर रात चुनाव को लेकर दो पक्षों में मारपीट के बाद पथराव हो गई। जिसमें एक पक्ष से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज कर डॉक्टर ने स्थिति गंभीर को देखकर शनिवार को पटना रेफर कर दिया।
वहीं मामले की जांच को लेकर शनिवार को सारण डीआईजी नीलेश कुमार सिवान पहुंचे। डीआईजी ने घटनास्थल की जांच कर सदर अस्पताल में घायलों से बात कर एसपी मनोज कुमार तिवारी को कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश दिया।
घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव
घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव है। जिसको लेकर गांव में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती हुई है। घायलों की पहचान उक्त गांव निवासी लालबाबू सिंह, अभिषेक कुमार, हरिशंकर सिंह, गौतम सिंह व आशुतोष कुमार के रूप में हुई है।
इस मामले में घायल लालबाबू सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रात मैं अपने दरवाजे पर पत्नी व तीन बच्चे के साथ खड़ा था। इसी क्रम में मेरे ही गांव के कृष्णा कुमार यादव, रोहित कुमार यादव, विकाश कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, संदीप कुमार यादव , विशाल कुमार यादव, संजीत कुमार यादव, गोलू कुमार यादव, सुंदर कुमार व अन्य 50 से 60 ग्रामीणों द्वारा अचानक घर पर आकर पहले गाली-गलौज करने लगे।
लाठी-डंडा व तेज हथियार से हमला
जब मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया तो सभी उग्र होकर लाठी-डंडा व तेज हथियार से हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। जब ग्रामीण लोग हमलोगों के चिल्लाने पर आवाज सुनकर आए तो ग्रामिणों को भी मारने लगे। घर व दुकानों पर ईंट-पत्थर चलाकर मारने लगे।
मेरे घर से 150 मीटर की दूरी पर मेरे बथान में जाकर मवेशी को पीटा गया है। बथान का दरवाजा तोड़कर पशु का चारा व 12 हजार रुपया नकद लेकर भाग गए। बथान जाने के क्रम में जितने भी लोगों का मकान रास्ते में आया उनके घर पर भी ईट-पत्थर चलाया गया।
पत्नी व बच्ची के साथ दुर्व्यवहार
गौतम सिंह की पत्नी व बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया। विरोध करने में गौतम सिंह, मेरा पुत्र अभिषेक कुमार, पड़ोसी हरिशंकर सिंह, आशुतोष कुमार सहित अन्य को मारपीट कर घायल कर दिया।
बताया कि घटना का मुख्य कारण यह है कि शुक्रवार को विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जीतने के बाद मेरे घर के आस-पास वो लोग गाली गलौज करते हुए आ जा रहे थे। मेरे मोहल्ले के सभी लोगों को बार-बार जान से मारने की धमकी दे रहे थे।
इस मामले में मुफस्सिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार दास ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
