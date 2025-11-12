BSEB: 19 से 26 के बीच होगी इंटर की सेंटअप परीक्षा, प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम

जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। जानकारी के अनुसार सेंटअप परीक्षा 19 से 26 नवंबर के बीच संचालित होगी। परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5.15 बजे तक ली जाएगी।

वहीं 27 से 29 नवंबर के बीच प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। सेंटअप परीक्षा में भी बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने व उत्तर पुस्तिका में नाम और रौल नंबर भरने के लिए दिया जाएगा। सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 10 से 15 नवंबर के बीच डीइओ कार्यालय को उपलब्ध हो जाएगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि संसथान में जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होगी, वहीं इंटर व मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वहीं पूर्ववर्ती परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में शामिल नहीं होना है। बोर्ड ने साफ व स्पष्ट कहा है कि 2026 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सूचीकृत नियमित, स्वतंत्र व क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा संस्थान स्तर पर होगी।

दो पालियों में संकायवार विषयों की होगी परीक्षा: इंटर की सेंटअप परीक्षा के पहले दिन 19 नवंबर को विज्ञान विषय के छात्रों की भौतिकी, वाणिज्य के छात्रों की उद्यमशीलता व कला के छात्रों की दर्शनशास्त्र विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जबकि द्वितीय पाली में विज्ञान अंतर्गत रसायान विज्ञान, वाणिज्य के अंतर्गत अकाउंटेंसी व कला के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय की परीक्षा होगी।

वहीं 20 नवंबर को प्रथम पाली में विज्ञान व कला के छात्रों के लिए गणित व द्वितीय पाली में विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, वाणिज्य संकाय के छात्रों की बिजनेस स्टडीज व कला के छात्रों की भूगोल विषय की परीक्षा होगी।

21 नवंबर को विज्ञान, वाणिज्य व कला के छात्रों की अनिवार्य विषय समूह के अंतर्गत अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। वहीं द्वितीय पाली में विज्ञान, कला व कामर्स के छात्रों की हिंदी अनिवार्य विषय की परीक्षा होगी। वहीं 22 नवंबर को प्रथम पाली में कंप्यूटर साइंस व दूसरी पाली में वोकेशनल-फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायो, कृषि, गणित, इतिहास, बीएस, अकाउंटेंसी, विषय की परीक्षा होगी।