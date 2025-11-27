बिहार बोर्ड ने शुरू की जेईई-नीट की निःशुल्क कोचिंग, 30 नवंबर तक करें आवेदन

संवाद सूत्र, दारौंदा(सिवान)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी पहल की है। बोर्ड द्वारा संचालित निःशुल्क गैर-आवासीय कोचिंग संस्थानों में जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बोर्ड के अनुसार राज्य के नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों—पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर—में संचालित कोचिंग केंद्रों पर नामांकन होगा। नौ शहरों में बनाया गया सेंटर विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार इन नौ शहरों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं और आवेदन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। यह कोचिंग दो वर्षीय होगी, जिसका सत्र 2026 से 2028 तक चलेगा। जेईई मेन और नीट 2028 की तैयारी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा कराई जाएगी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी।

एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति बिहार बोर्ड ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों को दो वर्षों तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इस योजना के लिए वे छात्र पात्र होंगे, जो 10वीं वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होंगे और 11वीं में बिहार बोर्ड से संबद्ध प्लस टू स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं।