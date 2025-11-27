Language
    बिहार बोर्ड ने शुरू की जेईई-नीट की निःशुल्क कोचिंग, 30 नवंबर तक करें आवेदन

    By Prasan Kumar (daraunda) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की है। 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राज्य के नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं। चयनित छात्रों को दो साल तक हर महीने छात्रवृत्ति भी मिलेगी। प्रत्येक बैच में 50 छात्रों का नामांकन होगा। यह पहल 2026 में 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए है।

    बिहार बोर्ड ने शुरू की जेईई-नीट की निःशुल्क कोचिंग

    संवाद सूत्र, दारौंदा(सिवान)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी पहल की है। बोर्ड द्वारा संचालित निःशुल्क गैर-आवासीय कोचिंग संस्थानों में जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।

    बोर्ड के अनुसार राज्य के नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों—पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर—में संचालित कोचिंग केंद्रों पर नामांकन होगा। 

    नौ शहरों में बनाया गया सेंटर

    विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार इन नौ शहरों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं और आवेदन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।

    यह कोचिंग दो वर्षीय होगी, जिसका सत्र 2026 से 2028 तक चलेगा। जेईई मेन और नीट 2028 की तैयारी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा कराई जाएगी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी।

    एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति 

    बिहार बोर्ड ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों को दो वर्षों तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इस योजना के लिए वे छात्र पात्र होंगे, जो 10वीं वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होंगे और 11वीं में बिहार बोर्ड से संबद्ध प्लस टू स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं। 

    प्रत्येक बैच में कुल 50 छात्र-छात्राओं का नामांकन किया जाएगा। इस संबंध में बीईओ सौरभ सुमन ने बताया कि

    प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक बाधा अब नहीं बनेगी—बिहार बोर्ड की यह पहल होनहार छात्रों के सपनों को नई उड़ान देगी।