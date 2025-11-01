ASI Murder in Bihar: नर्तकी से इश्क कर बैठे थे पुलिस अधिकारी, सिवान में हुआ ये अंजाम
सिवान, बिहार में एक ASI की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला कि ASI का एक नर्तकी के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते विवाद हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले का राजफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
संंसू, दारौंदा (सिवान)। सहायक अवर निरीक्षक (एएसआइ) अनिरुद्ध कुमार हत्याकांड का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। महाराजगंज एसडीपीओ अमन कुमार ने शनिवार को दारौंदा थाना परिसर में प्रेसवार्ता में बताया कि इस मामले में दो महिलाओं समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआइटी टीम ने यह सफलता हासिल की। मामला प्रेम प्रसंग का निकला।
उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर की रात एएसआइ अनिरुद्ध कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित कर जांच-पड़ताल शुरू की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्य और सूचना के आधार पर मामले का उद्भेन किया। गिरफ्तार आरोपितों में नेपाल के बांके जिला के नेपालगंज निवासी इमरान अंसारी, समीर इदरीसी, दारौंदा थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी राहुल कुमार यादव, महाराजगंज थाना क्षेत्र के इनौली निवासी रंजन कुमार श्रीवास्तव, महाराजगंज के पसनौली सागर निवासी संदीप सिंह, नेपाल के बाड़ा निवासी निहारिका सिंह व लक्ष्मी सिंह शामिल हैं। पुलिस ने आरोपितों के पास से घटना में प्रयुक्त गड़ासी, मृतक का मोबाइल फोन, सोने की चेन, अंगूठी, चांदी की ब्रेसलेट बरामद की है। रंजन कुमार श्रीवास्तव और संदीप सिंह के पास से एक कट्टा, एक गोली और तीन किलो गांजा भी मिला।
एसडीपीओ ने बताया कि जांच में पता चला कि दारौंदा थाना क्षेत्र के सिरसांव नवकाटोला में पिंटू कुमार के मकान में बाहर से आई कुछ नर्तकियां रहती थीं। इन्हीं में से एक महिला नर्तकी से एएसआइ अनिरुद्ध कुमार की बातचीत होती थी। यह बात नर्तकी के पति इमरान अंसारी को पता चल गई। दीपावली के दिन एएसआइ अनिरुद्ध और इमरान के बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद इमरान ने अपने साथी राहुल और अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच दी। 29 अक्टूबर की रात प्रोग्राम दिखाने के बहाने अनिरुद्ध को सिरसांव बुलाया। इसके बाद अरहर के खेत में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई।
जांच टीम में थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह, अनि अखिलेश कुमार, पुनि अमरजीत कुमार, पुनि अशोक कुमार, अनि सुनील कुमार, पुअनि सुमन कुमारी सहित अन्य पुलिसकर्मी छापेमारी में शामिल थे। पुलिस ने दावा किया है कि इस हत्याकांड के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और आरोपियों पर जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
