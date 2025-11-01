संंसू, दारौंदा (सिवान)। सहायक अवर निरीक्षक (एएसआइ) अनिरुद्ध कुमार हत्याकांड का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। महाराजगंज एसडीपीओ अमन कुमार ने शनिवार को दारौंदा थाना परिसर में प्रेसवार्ता में बताया कि इस मामले में दो महिलाओं समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआइटी टीम ने यह सफलता हासिल की। मामला प्रेम प्रसंग का निकला।

उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर की रात एएसआइ अनिरुद्ध कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित कर जांच-पड़ताल शुरू की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्य और सूचना के आधार पर मामले का उद्भेन किया। गिरफ्तार आरोपितों में नेपाल के बांके जिला के नेपालगंज निवासी इमरान अंसारी, समीर इदरीसी, दारौंदा थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी राहुल कुमार यादव, महाराजगंज थाना क्षेत्र के इनौली निवासी रंजन कुमार श्रीवास्तव, महाराजगंज के पसनौली सागर निवासी संदीप सिंह, नेपाल के बाड़ा निवासी निहारिका सिंह व लक्ष्मी सिंह शामिल हैं। पुलिस ने आरोपितों के पास से घटना में प्रयुक्त गड़ासी, मृतक का मोबाइल फोन, सोने की चेन, अंगूठी, चांदी की ब्रेसलेट बरामद की है। रंजन कुमार श्रीवास्तव और संदीप सिंह के पास से एक कट्टा, एक गोली और तीन किलो गांजा भी मिला।