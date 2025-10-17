Bihar Chunav: 35 लाख की लक्जरी गाड़ी से चलते हैं ओसामा, विधायक अवध बिहारी भी हैं लखपति
सिवान से महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी और ओसामा शहाब ने नामांकन दाखिल किया। अवध बिहारी चौधरी ने बीएससी तक शिक्षा प्राप्त की है और उनके पास 93 लाख से अधिक की संपत्ति है। ओसामा शहाब मैट्रिक पास हैं और उनके पास लगभग 2.5 लाख रुपये नगद हैं। ओसामा के खिलाफ विभिन्न थानों में पांच मामले दर्ज हैं, जिनमें से दो अभी भी लंबित हैं।
जागरण संवाददाता, सिवान। 105 सिवान सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार सह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी व 108 रघुनाथपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी ओसामा शहाब ने गुरूवार को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
वहीं, इन लोगों द्वारा अपने संपत्तियों सहित अन्य जानकारियां नामांकन के समय शपथ पत्र में दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने जहां 1970 में बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से बीएससी की पढ़ाई पूरी की है। वहीं, ओसामा शहाब ने सीबीएससी बोर्ड से मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की है।
सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने बताया है कि उनके पास करीब 2 लाख 10 हजार रुपये नगद राशि है। इसके अलावा एसबीआई श्रीनगर शाखा में 41 हजार 896 रुपये, एसबीआई बिहार विधानमंंडल शाखा में 33 लाख 80 हजार 470 रुपये जमा राशि है। इनके पास 19 लाख 68 हजार की एक स्कॉर्पियो है। यानी कुल मिलाकर सकल राशि 93 लाख 67 हजार 255 रुपये है।
ओसामा शहाब ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास कुल 2 लाख 56 हजार 820 रुपये हैं। जबकि उनकी पत्नी के पास 86 हजार 950 रुपये है। वहीं, उनके एक्सिस बैंक खाता में 1 लाख 38 हजार 77 रूपये तथा एसबीआई के खाते में 49 हजार 941 रूपये जमा है। इसके अलावा उनकी पत्नी के यूनियन बैंक के बचत खाता में 10 हजार 659 रूपये व एक्सिस बैंक में 89 हजार 335 रुपये जमा राशि है।
ओसामा ने आगे बताया है कि उनके पास 1 लाख 25 हजार 903 रुपये की एक बुलेट बाइक व 35 लाख की महिंद्रा की लक्जरी कार है। उनके विरूद्ध विभिन्न थानों यथा हुसैनगंज थाना, मोतिहारी टाउन थाना व राजस्थान के रामगंज मंडी थाना में कुल पांच मामले दर्ज है। इसमें दो आपराधिक मामले लंबित हैं।
