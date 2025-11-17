Language
    सिवान में बाइक से उतरे 3 युवक, भाकपा माले कार्यालय में की तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं में आक्रोश

    By Rizwanur Rahman (mairwa) Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:26 PM (IST)

    सिवान के मैरवा में तीन युवकों ने भाकपा माले कार्यालय में तोड़फोड़ की। विधानसभा चुनाव के पोस्टर फाड़े और कुर्सियां तोड़ी गईं। बताया गया कि हमलावर एक सदस्य को ढूंढ रहे थे। सूचना पर पुलिस पहुंची और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा ने चुनावी रंजिश का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही और कार्रवाई की मांग की।

    Hero Image

    कार्यालय में की गई तोड़फोड़। (जागरण)

    संवाद सूत्र, मैरवा (सिवान)। मैरवा में रविवार को एक बाइक से पहुंचे तीन युवकों ने भाकपा माले कार्यालय में तोडफोड़ की।

    विधानसभा चुनाव के दौरान लगाए पोस्टर फाड़ दिए और कार्यालय में रखी कुर्सियां तोड़ दीं। दूसरे सामान भी तितर-बितर कर दिए। बताया जाता है कि वे भाकपा माले के प्रखंड कमेटी के एक सदस्य को टॉर्गेट कर वहां पहुंचे थे, लेकिन वह नहीं मिले तब, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया।

    घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में पहुंच गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी कुछ ही देर में वहां पहुंच गई। पुलिस ने पूछताछ कर घटना की जानकारी ली।

    भाकपा माले प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा ने बताया कि वह अपने कार्यालय से कुछ दूर धूप में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके कार्यालय से बाहर तीन युवक निकले और उनके पास पहुंचे।

    युवकों ने उनसे भाकपा माले के प्रखंड कमेटी के सदस्य योगेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछा कि वे कहां हैं। वे उन्हें ढूंढने आए हैं। उन्हें बताया गया कि योगेंद्र कुशवाहा माले कार्यालय नहीं आए थे। तब वे लोग अपनी बाइक से चले गए।

    कुर्सियों को तोड़ा

    मुकेश कुशवाहा ने बताया कि जब वे कार्यालय के अंदर गए तो देखा कि कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी मंजिल में रखी कुर्सियों को तोड़ दिया गया है।

    कार्यालय के कागज और कई सामान को तितर-बितर कर नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा कि चुनावी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया गया है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पुलिस को प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया जा रहा। शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगा।

    उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ लोगों द्वारा गांव में भाकपा माले के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर पटाखे फोड़े जा रहे थे।

    इसका विरोध किए जाने पर बड़गांव पंचायत में कहासुनी और झड़प हुई थी। इसके प्रतिशोध में युवक भाकपा माले कार्यकर्ता प्रखंड कमेटी सदस्य योगेंद्र कुशवाहा को टारगेट कर यहां पहुंचे और जब वह नहीं मिले तो कार्यालय में तोड़फोड़ की।

    उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह का अति उत्साह ठीक नहीं है। उधर भाकपा माले समर्थकों की भीड़ एकत्रित हो गई। तोड़फोड की घटना को लेकर सभी काफी गुस्से में दिखे।