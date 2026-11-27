संवाद सूत्र, भगवानपुर हाट (सिवान)। मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी संपन्न होने के बाद अब उनकी विधानसभा सदस्यता और सरेंडर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

खासकर उनकी विधायकी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सदस्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और विधायक अनंत सिंह का पक्ष सुनने के बाद नियमानुसार फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष को सुने बिना इस मामले में निर्णय नहीं किया जाएगा। डॉ. प्रेम कुमार गुरुवार की देर शाम भगवानपुर हाट के महमदपुर गांव स्थित चंवर में सहनी मत्स्य उत्पादन सह बिक्री केंद्र परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।