Amrit Bharat: सिवान होकर चलेगी छपरा-दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, रेलवे ने जारी किया रूट चार्ट और शेड्यूल

पूर्वोत्तर रेलवे 29 सितंबर को अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat Express) का शुभारंभ करेगा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छपरा-दिल्ली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसी दिन दरभंगा-मदार विशेष गाड़ी भी चलेगी। यह गैर-वातानुकूलित प्रीमियम ट्रेन है जिसमे 22 कोच होंगे। यह ट्रेन मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए आरामदायक और किफायती विकल्प है।

जागरण टीम, सिवान/नवादा। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat) का शुभारंभ 29 सितंबर को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 05133 छपरा-दिल्ली (आनंद बिहार टर्मिनल) उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इसके अतिरिक्त 29 सितंबर को ही 05587 दरभंगा-मदार (अजमेर) अमृत भारत उद्घाटन विशेष गाड़ी चलाई जाएगी। ये गैर-वातानुकूलित श्रेणी की प्रीमियम ट्रेन हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गोरखपुर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 29 सितंबर यानी सोमवार को चलने वाली 05133 छपरा-आनंद बिहार टर्मिनल उद्घाटन विशेष गाड़ी छपरा से 11.00 बजे प्रस्थान कर सिवान से 12.00 बजे, थावे से 12.35 बजे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल तथा दूसरे दिन इटावा से चलकर आनंद विहार टर्मिनल 08.00 बजे पहुंचेगी।

बताया कि इन अमृत भारत उद्घाटन विशेष गाड़ियों में शयनयान श्रेणी के आठ, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, पैंट्रीकार के एक तथा एलएसएलआरडी के दो कोचों सहित कुल 22 कोच लगाया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस ने यात्रियों एवं विशेषकर मध्यम वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है।

नवादा वासियों के लिए पटना जाना हुआ आसान, मिली फास्ट पैसेंजर ट्रेन नवादा वासियों के लिए रेलवे से जुड़ी खुशखबरी है। नवादा से शेखपुरा भाया बिहारशरीफ होते हुए रेल यात्री प्रदेश की राजधानी पटना पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा-पटना फास्ट पैसेंजर को सोमवार को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। वह ऑनलाइन इसका शुभारंभ करेंगे। लंबे समय से जिलावासी पटना के लिए एक ट्रेन की मांग कर रहे थे।