Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Politics: 'सही दीवाली 14 नवंबर को तब होगी, जब लालू के बेटे का...', अमित शाह का तीखा हमला

    By Anshuman Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:11 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से मुक्त किया। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि असली दिवाली तो 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सफाया हो जाएगा। उन्होंने सिवान की जनता से एनडीए को जिताने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमित शाह और तेजस्वी यादव।

    जागरण संवाददाता, सिवान। केंद्र में नरेंद्र मोदी व प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। सीएम नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को जंगलराज से मुक्त किया और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उक्त बातें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सदर विधानसभा क्षेत्र के कैलगढ़ उच्च विद्यालय में आयोजित चुनावी सभा के दौरान कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि यह सिवान की भूमि महान राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की भूमि है। आजादी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे राजेंद्र बाबू की धरती को बार-बार प्रणाम करता हूं। 20 साल तक लालू-राबड़ी के जंगलराज को सिवान की इस भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का खौफ, हत्या, अत्याचार यह सब भी सिवान की जनता ने सहा है। भूमि लहूलुहान  हो गई, लेकिन सिवानवालों  ने झुकने का नाम नहीं लिया। लालू-राबड़ी राज को जड़ से ही समाप्त कर दिया।

    उन्होंने कहा कि आज इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से लालू यादव ने टिकट देने का काम किया है, लेकिन मैं आज सिवान के लोगों को यह कहने आया हूं कि देश में नरेंद्र मोदी व बिहार में नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार होगी, तो 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं, तो भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकते हैं।

    उन्होंने कहा कि अभी-अभी दीवाली मनाई गई है, अब लोक आस्था का महापर्व छठ भी मनाएंगे। मगर सही दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी।

    उन्होंने उपस्थित जनसमूह से कहा कि सभी एकजुट हो जाएं और लालू-राबड़ी को  जवाब दे दें। हमलोग किसी भी सूरत में शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। शाह ने कहा कि अब जनता समझ चुकी है और सबका मूड बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का है।

    उन्होंने कहा कि लालू एंड कंपनी व घटक दलों का चुनाव से पहले ही  रायता बिखर गया है। उनके बीच सीट के बंटवारे को लेकर अंतिम समय तक हल नहीं निकल पाया था। वहीं, हम सभी एनडीए के घटक दल एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि फिर से एक बार लालू यादव को जवाब देने का समय आ गया है। अंत में उन्होंने सिवान के सभी आठों सीटों से एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।