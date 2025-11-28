Bihar News: सिवान में मर्डर, खेत में मिली लापता युवती की अर्द्धनग्न लाश
सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के बरियापुर गांव में एक 18 वर्षीय युवती का अर्धनग्न शव खेत से बरामद हुआ। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और गांव के ही दो युवकों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सिवान। पचरुखी थाना क्षेत्र के बरियापुर गांव के खेत से गुरुवार की सुबह 18 वर्षीय युवती का अर्द्धनग्न शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और दहाड़ मार कर रोने लगे।
जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने पर पचरुखी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दी।
थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां जांच के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन में जुट गई।
पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि मृत युवती का कपड़ा और चप्पल थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से बरामद हुआ है। इससे आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ किसी अन्य स्थान पर घटना को अंजाम देने के बाद शव को बरियारपुर के अरहर खेत में फेंका गया है।
ग्रामीणों के अनुसार महिलाएं जब सुबह शौच के लिए खेत की ओर गईं तो अरहर के खेत में युवती का शव देखा। मामले में मृत युवती की दादी ने बताया कि 25 नवंबर को स्थानीय थाने में आवेदन दी थी। आवेदन में उन्होंने बताया था कि 25 नवंबर की संध्या करीब चार बजे उनकी पोती शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी।
स्वजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे खोजबीन के दौरान गोपालपुर के अरहर खेत से पूजा के कपड़े और चप्पल मिले, जिसकी सूचना तत्काल थाना को दी गई थी। अपने आवेदन में गांव के ही अक्षय लाल मांझी के पुत्र टकला और उत्तम सिंह पर आरोप लगाए हैं।
स्वजनों का आरोप है कि समय रहते पुलिस त्वरित कार्रवाई करती तो इस घटना को रोका जा सकता था। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एएफएसएल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है।
