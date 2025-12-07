सीतामढ़ी के परसौनी में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, विरोध में सड़क जाम

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Bihar Crime News: जिले के परसौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसंड सड़क पर सरखौली चौक के समीप रविवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक युवक की गोली मार हत्या कर दी। मृतक की पहचान बेलसंड क्षेत्र के पंडरहिया गांव निवासी मो. कबीर के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं इस घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए और आवागमन को ठप कर दिया। हत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। बदमाश बाइक से दो की संख्या में थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।