सीतामढ़ी के परसौनी में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, विरोध में सड़क जाम
सीतामढ़ी जिले के परसौनी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Bihar Crime News: जिले के परसौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसंड सड़क पर सरखौली चौक के समीप रविवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक युवक की गोली मार हत्या कर दी। मृतक की पहचान बेलसंड क्षेत्र के पंडरहिया गांव निवासी मो. कबीर के रूप में हुई है।
वहीं इस घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए और आवागमन को ठप कर दिया। हत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। बदमाश बाइक से दो की संख्या में थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।
सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। लोग मानने को तैयार नहीं है। विरोध प्रदर्शन के साथ लोग पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। लोग घटनास्थल पर वरीय अधिकारियों को बुलाने, अपराध पर अंकुश लगाने और मृतक के स्वजन को उचित मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।
