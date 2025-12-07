Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीतामढ़ी के परसौनी में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, विरोध में सड़क जाम

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:55 PM (IST)

    सीतामढ़ी जिले के परसौनी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बदमाशों की गोली का शिकार मो. कबीर। फोटो सौ: स्वजन

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Bihar Crime News: जिले के परसौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसंड सड़क पर सरखौली चौक के समीप रविवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक युवक की गोली मार हत्या कर दी। मृतक की पहचान बेलसंड क्षेत्र के पंडरहिया गांव निवासी मो. कबीर के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं इस घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए और आवागमन को ठप कर दिया। हत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। बदमाश बाइक से दो की संख्या में थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

    ैSitamarhi news

    सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। लोग मानने को तैयार नहीं है। विरोध प्रदर्शन के साथ लोग पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। लोग घटनास्थल पर वरीय अधिकारियों को बुलाने, अपराध पर अंकुश लगाने और मृतक के स्वजन को उचित मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।