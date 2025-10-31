विवाहिता की संदिग्ध मौत के पति हिरासत में, दहेज के लिए हत्या की आशंका!

संवाद सहयोगी, रुन्नीसैदपुर। थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में एक विवाहिता कोमल कुमारी की हुई संदिग्ध मौत के बाद स्थानीय पुलिस ने उसके पति चंदन कुमार को हिरासत में ले लिया। वही, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, शिवनगर गांव के स्व.राम दिनेश प्रसाद गुप्ता के पुत्र चंदन कुमार अपनी पत्नी के साथ मुजफ्फरपुर में रहता था। चंदन मुजफ्फरपुर में कबाड़ के खरीद-बिक्री का काम करता है। मुजफ्फरपुर स्थित उसके किराए के आवास में हीं उसकी मौत हो गई।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा कोमल की संदिग्ध स्थिति में मौत बाद पति शव को अपने गांव शिवनगर ले आया। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसी बीच स्थानीय पुलिस को इसकी भनक लगी। मौके से उसके पति को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

वर्ष 2024 में ही चंदन की शादी कन्हौली बाहर गांव निवासी संतोष साह की पुत्री कोमल से हुई थी। पुलिस हिरासत में चंदन ने बताया कि गुरुवार की रात में उसकी पत्नी के साथ नैहर जाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान वह आधे घंटे के लिए कमरे से बाहर आ गया। जब वह वापस हुआ तो कमरा अंदर से बंद था।