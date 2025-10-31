विवाहिता की संदिग्ध मौत के पति हिरासत में, दहेज के लिए हत्या की आशंका!
रुन्नीसैदपुर के शिवनगर में विवाहिता कोमल कुमारी की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने पति चंदन कुमार को हिरासत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2024 में शादी हुई थी। चंदन के अनुसार, मायके जाने को लेकर विवाद के बाद कोमल ने आत्महत्या कर ली। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मृतका के परिजनों के आवेदन का इंतजार कर रही है। दहेज हत्या की आशंका जताई जा रही है।
संवाद सहयोगी, रुन्नीसैदपुर। थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में एक विवाहिता कोमल कुमारी की हुई संदिग्ध मौत के बाद स्थानीय पुलिस ने उसके पति चंदन कुमार को हिरासत में ले लिया। वही, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, शिवनगर गांव के स्व.राम दिनेश प्रसाद गुप्ता के पुत्र चंदन कुमार अपनी पत्नी के साथ मुजफ्फरपुर में रहता था। चंदन मुजफ्फरपुर में कबाड़ के खरीद-बिक्री का काम करता है। मुजफ्फरपुर स्थित उसके किराए के आवास में हीं उसकी मौत हो गई।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
कोमल की संदिग्ध स्थिति में मौत बाद पति शव को अपने गांव शिवनगर ले आया। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसी बीच स्थानीय पुलिस को इसकी भनक लगी। मौके से उसके पति को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
वर्ष 2024 में ही चंदन की शादी कन्हौली बाहर गांव निवासी संतोष साह की पुत्री कोमल से हुई थी। पुलिस हिरासत में चंदन ने बताया कि गुरुवार की रात में उसकी पत्नी के साथ नैहर जाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान वह आधे घंटे के लिए कमरे से बाहर आ गया। जब वह वापस हुआ तो कमरा अंदर से बंद था।
काफी आवाज देने पर कमरा नहीं खुला तो दरवाजा को तोड़ कर अंदर पहुंचा तथा देखा कि कोमल गले में फंदा डालकर पंखा से लटकी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को घर ले आया था। थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मृतका के नैहर वालों के आवेदन का इंतजार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।