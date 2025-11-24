Language
    मुंबई में रहता था पति, पत्नी बच्चों संग घर से हुई फरार; ससुराल पहुंचा तो मामला सुन रह गया दंग

    By Devendra Prasad Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    मुंबई में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के अचानक गायब होने से परेशान है। जब वह ससुराल पहुंचा, तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। पत्नी बच्चों के साथ घर से भाग गई है, जिसके कारण पति सदमे में है। मामले की पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है और आगे की जांच जारी है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। थाना क्षेत्र के मोरसंड गांव निवासी सियाराम साह की पत्नी किरण कुमारी अपने पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर बच्चों संग घर से फरार हो गई।

    इसको लेकर पति ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पति का आरोप है कि घर से जाते वक्त वह करीब दस लाख रुपये मूल्य के सामान भी अपने साथ ले गई है।

    इस घटना को लेकर पति सियाराम साह ने थाने में कराई प्राथमिकी में अपनी पत्नी किरण कुमारी, ससुर बेलसंड थाना क्षेत्र के कंसार गांव निवासी गणेश साह, सास आशा देवी समेत कंसार गांव के ही रंजीत साह, चिंता देवी तथा मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत नयागांव निवासी अंजनी साह को नामजद किया है।

    सियाराम साह ने पुलिस को बताया है कि वह मुंबई में रहकर कार चालक का काम करता है। उसकी शादी वर्ष 2017 में हुई थी। उसके दो बच्चे भी हैं।

    अचानक सूचना मिली कि उसकी पत्नी घर के सारे सामान व बच्चों संग कहीं चली गई है। मुंबई से जब घर पहुंचा तो पूरा मामला सामने आ गया।

    वह अपनी पत्नी की खोज में जब वह ससुराल पहुंचा तो जानकारी मिली कि ससुराल पक्ष ने उसकी पत्नी की शादी औराई थानाक्षेत्र के नयागांव निवासी अंजनी साह के साथ करा दी है।

    इतना ही नहीं, आरोप है कि ससुरालवालों ने उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट भी कर दी। थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।