Vivah Panchami 2025: अवध से चली बरात 26 को जनकपुरधाम से पहुंचेगी पुनौराधाम

संवाद सहयोगी, जागरण, सीतामढ़ी। Vivah Panchami 2025: प्रभु श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव पर अवध से चली श्री राम बारात महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर धाम से वापस पुनौराधाम पहुंचेगी। बरात प्रभु श्री राम के वन गमन स्थलों का भ्रमण करने के बाद नेपाल के जनकपुरधाम पहुंचेगी। वहां से 26 नवंबर को मां जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम पहुंचेगी। पुनौराधाम में बारात के स्वागत की तैयारी जोर शोर से की जा रही है।

बरात में डा. राम अवतार शर्मा के मार्गदर्शन और शिव प्रसाद जायसवाल के संयोजकत्व में करीब 50 की संख्या में आ रहे बराती जनकपुर धाम से चलकर पंथपाकड धाम होते पुनौराधाम पहुंचेंगे। जहां महंत कौशल किशोर दास जी के नेतृत्व में राम शंकर शास्त्री, विमल कुमार परिमल, प्रो वीरेन्द्र प्रसाद सिंह दिनेश चन्द्र द्विवेदी तथा राम कुमार दास आदि के साथ सीता संत निवास में मिथिला परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया जाएगा।

भोजनोपरांत विश्राम कर अगले दिन 27 नवंबर को प्रातः सात बजे अल्पाहार के बाद बारात अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान कर जाएगी। अवध से करीब 50 की संख्या में चली बरात भगवान श्रीराम महर्षि विश्वामित्र के साथ जिस रास्ते जनकपुर पहुंचे थे और जहां-जहां विश्राम किए थे उन स्थल को नमन करते आ रही है।