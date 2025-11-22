Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vivah Panchami 2025: अवध से चली बरात 26 को जनकपुरधाम से पहुंचेगी पुनौराधाम

    By Awadh Bihari Upadhyay Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    Vivah Panchami 2025: सीतामढ़ी में राम जानकी विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य मेंअयोध्या से निकली राम बारात जनकपुर धाम से पुनौराधाम पहुंचेगी। 26 नवंबर को पुनौराधाम आगमन पर बरात का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसमें मिथिला की परंपराओं का पालन किया जाएगा। बरातियों को पारंपरिक भोजन कराया जाएगा और वे संत निवास में विश्राम करेंगे। अगले दिन बरात अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    Vivah Panchami 2025: पुनौराधाम में बारात के स्वागत की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, जागरण, सीतामढ़ी। Vivah Panchami 2025: प्रभु श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव पर अवध से चली श्री राम बारात महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर धाम से वापस पुनौराधाम पहुंचेगी।

    बरात प्रभु श्री राम के वन गमन स्थलों का भ्रमण करने के बाद नेपाल के जनकपुरधाम पहुंचेगी। वहां से 26 नवंबर को मां जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम पहुंचेगी। पुनौराधाम में बारात के स्वागत की तैयारी जोर शोर से की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरात में डा. राम अवतार शर्मा के मार्गदर्शन और शिव प्रसाद जायसवाल के संयोजकत्व में करीब 50 की संख्या में आ रहे बराती जनकपुर धाम से चलकर पंथपाकड धाम होते पुनौराधाम पहुंचेंगे।

    जहां महंत कौशल किशोर दास जी के नेतृत्व में राम शंकर शास्त्री, विमल कुमार परिमल, प्रो वीरेन्द्र प्रसाद सिंह दिनेश चन्द्र द्विवेदी तथा राम कुमार दास आदि के साथ सीता संत निवास में मिथिला परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया जाएगा।

    भोजनोपरांत विश्राम कर अगले दिन 27 नवंबर को प्रातः सात बजे अल्पाहार के बाद बारात अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान कर जाएगी। अवध से करीब 50 की संख्या में चली बरात भगवान श्रीराम महर्षि विश्वामित्र के साथ जिस रास्ते जनकपुर पहुंचे थे और जहां-जहां विश्राम किए थे उन स्थल को नमन करते आ रही है।

    पुनौराधाम सीता रसोई के संयोजक रामाशंकर शास्त्री ने बताया कि बारातियों को मिथिला परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया जाएगा। वहीं बारातियों को मिथिला की परंपरागत चुरा,दही,जलेबी व मिठाई खिलाकर विदा किया जाएगा। सभी बराती मंदिर परिसर स्थित संत निवास में रात्रि विश्राम करेंगे।