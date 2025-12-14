Language
    दर्दनाक हादसा : सीतामढ़ी के सोनबरसा में बाइक दुर्घटना में दो की मौत, एक जख्मी

    By Anil Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:32 PM (IST)

    सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा सड़क पर सहोरबा लालबन्दी पुल के पास बाइक दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह जख्म ...और पढ़ें

    हादसे की सूचना पर रोते बिलखते स्वजन। जागरण

    संवाद सहयोगी, सीतामढी । भारत-नेपाल सीमा सड़क पर सोनबरसा थाना क्षेत्र के सहोरबा लालबन्दी पुल के पास बाइक दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक बुरी तरह जख्मी हो गया।


    मृतक की पहचान मुसहरनिया गांव निवासी स्व. चन्देश्वर महतो का पुत्र अरुण कुमार तथा स्व. वासुदेव महतो का पुत्र पप्पू कुमार के रूप में की गई है। घायल युवक स्व. सत्यनारायण महतो का पुत्र विमल आनंद बताया गया है।

    तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। तीनो नेपाल गए थे। वहां से लौटने के क्रम में पुल के पास बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पुल से करीब 30 फीट गहरी नीचे गिर गए। इससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जख्मी युवक को सोनबरसा पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी भेज दिया गया ।

    सूचना पर थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार के निर्देश पर पुअनि अनु भारती एव पुलिस बल ने घटना स्थल पर पहुंचकर अस्पताल भेजवाने में मदद की। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। स्वजन एव आम लोगों की भीड़़ अस्पताल में जुट गई । बताया जाता है कि तीनों एक ही बाइक पर नेपाल गए थे औऱ उसी से घर लौट रहे थे।