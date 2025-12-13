पिस्टल के बल पर मुखिया की बाइक लूटकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। रीगा थाने की पुलिस ने शनिवार को बगही मठ के समीप से वाहन जांच के दौरान देसी पिस्तौल व दो कारतूस के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश पुनौरा थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार निवासी सत्यम कुमार एवं पुनौरा थाना क्षेत्र के मधुबन गांव निवासी पंकज दास के पुत्र रोहित कुमार बताए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं एक बदमाश भागने में सफल रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इन दोनों बदमाशों द्वारा रीगा थाना क्षेत्र की सिरौली पंचायत के मुखिया पवन कुमार यादव की बाइक लूटी गई थी।

बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली बदमाशों ने जिस बाइक से उस लूट की घटना को अंजाम दिया था वह बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार दोनों बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर-दबोच लिया।

विदित हो कि तीन दिसंबर को रीगा थाना क्षेत्र के सिरौली-2 पंचायत के मुखिया पवन कुमार यादव की होंडा साइन बाइक बदमाशों ने बलुआ -किशनपुर पथ पर पिस्टल के बल पर लूट ली थी। मुखिया थाना क्षेत्र के पोसुआ स्थित अपने क्लीनिक पर जा रहे थे, इस दौरान पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की थी। इस संबंध में रीगा थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि जिन बदमाशों ने मुखिया से बाइक लूटी थी, वह दोनों बदमाश बाइक जांच के दौरान हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए है। उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।