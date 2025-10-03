करंट लगने से दुर्गा पूजा समिति के सदस्य की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही पर आक्रोश

सीतामढ़ी के प्रतापनगर में दुर्गा पूजा के दौरान विपुल सिंह नामक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बारिश में भरे पानी में करंट फैलने से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन दिया जिसके बाद प्रतिमा विसर्जन किया गया।

संवाद सूत्र,सीतामढ़ी। शहर के प्रतापनगर मोहल्ले में बुधवार की देर रात मोहल्ले में आयोजित मां दुर्गा पूजा समिति के सदस्य विपुल सिंह (27) की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वे मां दुर्गा के प्रतिमा को ढकने के लिए तिरपाल लेकर जा रहे थे।

इस दौरान बारिश बहुत तेज हो रही थी, बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया था और उसमें अचानक बिजली का करंट दौड़ने लगा जिसके संपर्क में आने से विपुल की मौत हो गई। उसे बचाने गए लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए।

करंट लगे पानी में तड़पता रहा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विपुल लगभग 10 मिनट तक करंट लगे पानी में तड़पता रहा, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद समय पर बिजली की आपूर्ति नहीं रोकी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली विभाग को बार-बार फोन किया गया, लेकिन किसी ने काल रिसीव तक नहीं किया। करीब सवा घंटे बाद बिजली की लाइन काटी गई, तबतक विपुल की जान जा चुकी थी। इस लापरवाही को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है।

आक्रोशित लोगों ने मोहल्ले में जाने वाली सड़क को जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही से युवक की जान चली गई और आधा दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।

दोषी बिजली अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों ने मृतक के स्वजन को उचित मुआवजा और दोषी बिजली अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। घटना के बाद प्रतापनगर मोहल्ला वासियों और पूजा समिति के सदस्यों ने बैठक कर निर्णय लिया कि जब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तबतक प्रतिमा विसर्जन नहीं किया जाएगा।