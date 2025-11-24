Language
    विवाह पंचमी 2025 से ठीक पहले आई मां जानकी मंदिर तैयार होने की डेडलाइन

    By Awadh Bihari Upadhyay Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    Maa Janaki Temple: अयोध्या में प्रभु श्रीराम का मंदिर बनने के बाद अब पुनौराधा में मां जानकी मंदिर बनने की भक्तों को प्रतीक्षा है। इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस बीच विवाह पंचमी 2025 (Vivah Panchami 2025) से ठीक पहले पर्यटन मंत्री ने उसके तैयार होने की डेडलाइन भी घोषित कर दी है।

    Maa Janaki Temple: पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने मां जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना की। जागरण 

    संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। Vivah Panchami 2025: अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के बाद पुनौराधाम स्थित मां जानकी मंदिर का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। अब भक्तों को इसके पूर्ण होने का इंतजार है। इस बीच पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद इसकी डेडलाइन बता दी।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पूर्ण होने और नई सरकार गठन के बाद पर्यटन व कला संस्कृति सह युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद पहली बार सीतामढ़ी पहुंचे।

    यहां उन्होंने मां जानकी की जन्मभूमि पुनौराधाम स्थित जानकी मंदिर, सीता कुंड व नगर के रजत द्वार, जानकी मंदिर और उर्विजा कुंड की पूजा-अर्चना करने के बाद आरती की और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि अयोध्या में निर्मित भगवान श्रीराम मंदिर की तरह माता सीता का भी भव्य व दिव्य मंदिर बनकर रहेगा।

    इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुनौराधाम माता सीता मंदिर का निर्माण पर्यटन विभाग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। बाउंड्री सीमांकन का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा।

    इसका शिलान्यास पहले ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां आकर कर दिया है। इसके लिए कोई औपचारिकता अब शेष नहीं है। जैसे ही निविदा की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, सीधे कार्य प्रारंभ होगा।

    संवाददाताओं से बात करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य 42 महीने के अंदर पूरा होगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरी इच्छा है कि तय समय सीमा के अंदर ही मंदिर बनकर तैयार हो जाए।

    पर्यटन मंत्री ने पूजा अर्चना के बाद महंत से आशीर्वाद लिया। जागरण 

    इसके बन जाने से सीतामढ़ी एक विकसित शहर के रूप में देश व दुनिया के मानचित्र पर स्थापित हो जाएगा। कहा कि डबल इंजन की सरकार में कोई भी काम रुकता नहीं है।

    मंदिर निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत 882 करोड़ के प्रोजेक्ट में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए सारी व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त कला संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से भी यहां पर कई प्रकार की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी।

    नागरिक सेवा से जुड़े सभी काम होंगे। मंत्री ने कहा कि पर्यटन की दुनिया में ऐसे क्षेत्र में तेजी से आर्थिक समृद्धि आती है। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि मिथिला के सांस्कृतिक धरोहरों को भी विकसित किया जाएगा।

    एनडीए सरकार ने 2030 तक एक करोड़ रोजगार देने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। इसके पूर्व मंत्री ने पुनौराधाम में जानकी मंदिर के महंत कौशल किशोर दास से मिलकर आशीर्वाद लिया।

    महंत के उत्तराधिकारी रामकुमार दास ने पूजा अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ माता की चुनरी भेंटकर मंत्री का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंदिर के श्री महंत कौशल किशोर दास ने मंत्री को आशीर्वाद देते हुए अयोध्या की तरह यहां भी माता सीता के भव्य व दिव्य मंदिर निर्माण को अपनी आंखों से देखने की इच्छा व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने शीघ्र पूरा होने की आशा भी प्रकट की।

    मौके पर परिहार की विधायक गायत्री देवी, रीगा के विधायक बैद्यनाथ प्रसाद, विधान पार्षद रेखा कुमारी, निवर्तमान मंत्री मोतीलाल प्रसाद, पूर्व विधायक रामनरेश यादव व नगीना देवी, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रो उमेश चंद्र झा, दिनकर प्रसाद, डा. प्रवीण कुमार, विशाल कुमार, चुनचुन सिंह, उमेश गिरी, सुभाष केसरी, नवल किशोर प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे।

    मंत्री ने मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए डेडलाइन की घोषणा कर दी है। उसके अनुसार यदि काम पूर्ण हो जाता है तो न केवल सीतामढ़ी के लोगों के लिए वरन सभी सनातनियों के लिए सपना पूरा होने जैसा काम होगा। यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।