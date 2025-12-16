सीतामढ़ी में बड़ा हादसा: पानी भरे गड्ढे में डूबकर एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत

जासं, सीतामढ़ी । बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव में मंगलवार की दोपहर पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव निवासी जूही दफाली की पुत्री शबाना खातून (15), पुत्र सलाउद्दीन (11) तथा उसका पोता एहसान 9 के रूप में की गई है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार की दोपहर तीनों बच्चे अपने आसपास के बच्चों के साथ सरेह में घूमने गए थे। इसी दौरान सभी बच्चे वहां खेलने लगे। खेलने के क्रम में बच्चों का पांव फिसल गया और तीनों बच्चे पानी भरे गड्ढे में डूब गए। साथ खेल रहे बच्चे घर पर जाकर इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे। पानी में उतरकर बच्चों की खोजबीन शुरू कर दी गई।