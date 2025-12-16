सीतामढ़ी में बड़ा हादसा: पानी भरे गड्ढे में डूबकर एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत
सीतामढ़ी के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव में मंगलवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की दुखद मौत हो गई। मृतकों मे ...और पढ़ें
जासं, सीतामढ़ी । बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव में मंगलवार की दोपहर पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव निवासी जूही दफाली की पुत्री शबाना खातून (15), पुत्र सलाउद्दीन (11) तथा उसका पोता एहसान 9 के रूप में की गई है।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार की दोपहर तीनों बच्चे अपने आसपास के बच्चों के साथ सरेह में घूमने गए थे। इसी दौरान सभी बच्चे वहां खेलने लगे। खेलने के क्रम में बच्चों का पांव फिसल गया और तीनों बच्चे पानी भरे गड्ढे में डूब गए। साथ खेल रहे बच्चे घर पर जाकर इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे। पानी में उतरकर बच्चों की खोजबीन शुरू कर दी गई।
तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया। इलाज के लिए उसे बाजपट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाजपट्टी थाना अध्यक्ष अमृतपाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही बाजपट्टी थाना की एडिशनल एसएचओ पूजा कुमारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन परिवार वालों द्वारा पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया गया।
