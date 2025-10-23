Sitamarhi News : बथनाहा में विद्यालय कक्ष में मिली किशोर की लाश, सड़क जाम व हंगामा

सीतामढ़ी, जासं। बथनाहा प्रखंड मुख्यालय स्थित जानकी नगर गांव स्थित विद्यालय कक्ष से एक किशोर का शव मिलने के बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया। गुस्साए लोगों ने थाना के मुख्य द्वार को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया है। लोगों ने वहां टायर जलाकर आवागमन ठप कर पुलिस और प्रशासन के विरोध में नारे लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस काफी देर से घटनास्थल पर पहुंची, जिससे उन लोगों में नाराजगी है। मृतक की पहचान इसी थाना क्षेत्र के सोनमा गांव निवासी सत्य नारायण सिंह के 16वर्षीय पुत्र गौतम कुमार के रूप में कि गई है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही आक्रोशित लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है।