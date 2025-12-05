Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीतामढ़ी में डीजे पर डांस के दौरान हर्ष फायरिंग, किशोर को लगी गोली

    By ANIL KUMAR TIWARIEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:52 AM (IST)

    सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के सिरौली गांव में शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान हर्ष फायरिंग में 14 वर्षीय किशोर घायल हो गया। बेलसंड निवासी करण ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    घायल किशोर का अस्पताल में चल रहा इलाज। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले के रीगा थाना क्षेत्र के सिरौली गांव में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर हुई हर्ष फायरिंग में 14 वर्षीय एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घायल किशोर की पहचान बेलसंड थाना क्षेत्र के बेलसंड निवासी राजकुमार शर्मा के पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है।

    स्वजन ने बताया कि करण अपने पिता के साथ रिश्तेदार के यहां लड़की की शादी में शामिल होने आया था। इसी दौरान डांस फ्लोर के पास गांव के युवक द्वारा अचानक की गई फायरिंग में एक गोली आकर करण को लग गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिससे वह जख्मी हो गया। घटना के बाद स्वजन ने आनन-फानन में उसे शहर के रिंग बांध स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

    रीगा थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट हुई है। पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।