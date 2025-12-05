सीतामढ़ी में डीजे पर डांस के दौरान हर्ष फायरिंग, किशोर को लगी गोली

स्वजन ने बताया कि करण अपने पिता के साथ रिश्तेदार के यहां लड़की की शादी में शामिल होने आया था। इसी दौरान डांस फ्लोर के पास गांव के युवक द्वारा अचानक की गई फायरिंग में एक गोली आकर करण को लग गई।

घायल किशोर की पहचान बेलसंड थाना क्षेत्र के बेलसंड निवासी राजकुमार शर्मा के पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है।

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले के रीगा थाना क्षेत्र के सिरौली गांव में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर हुई हर्ष फायरिंग में 14 वर्षीय एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया।

जिससे वह जख्मी हो गया। घटना के बाद स्वजन ने आनन-फानन में उसे शहर के रिंग बांध स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

रीगा थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट हुई है। पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

