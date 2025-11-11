Sursand vidhan sabha chunav 2025 voting:सख्त सुरक्षा के बीच सुबह सात बजे से मतदान शुरू

डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Sursand Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है।

सुबह सात बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि लोगों में इसको लेकर उत्साह इस कदर है कि वे वोटिंग के लिए निर्धारित समय से पहले ही कतार में लग गए थे। यहां शाम छह बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रशासन की ओर से चुनाव को देखते हुए आज अवकाश की घोषणा कर दी गई है।