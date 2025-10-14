Bihar Politics: पूर्व सांसद सुनील पिंटू भाजपा में लौटे, सीतामढ़ी जिले की राजनीति गरमाई

संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। जिले के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू सोमवार को एक बार फिर भाजपा में लौट हो गए। पटना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही जिले की राजनीति भी गरमा गई है। इंटरनेट मीडिया से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में चर्चाओं और कयासों का दौर तेजी से प्रचारित प्रसारित हो रहा है।

कुछ लोग उनको सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी भी बता रहे हैं, जबकि यहां से भाजपा के ही मिथिलेश कुमार मौजूदा विधायक हैं। सुनील कुमार पिंटू के समर्थक काफी उत्साह में हैं तथा इंटरनेट मीडिया पर इनके समर्थन में जमकर पोस्ट कर रहे हैं।

बताते चलें कि पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू पारिवारिक विरासत के रूप में राजनीति में सक्रिय हैं। इनके दादा किशोरीलाल साह और इनके पिता हरिशंकर प्रसाद भी विधायक रह चुके हैं। इनके दादा वर्ष 1962 में कांग्रेस से विधायक थे। इसके बाद इनके पिता हरिशंकर प्रसाद वर्ष 1995 में भाजपा से विधायक बने।

सीतामढ़ी विधानसभा से भाजपा से वे पहले विधायक रहे। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में इनके पिता हरिशंकर प्रसाद को जबरन चुनाव में हरा दिया गया था। उस चुनाव में शाहिद अली खान को जीत मिली थी। इसको लेकर हरिशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट गए और विधानसभा कार्यकाल के छह माह पूर्व कोर्ट ने शाहिद अली की जीत को रद कर हरिशंकर प्रसाद को विजयी घोषित किया गया।

वर्ष 2005 में बिहार में दो बार विधानसभा के चुनाव हुए। पहला चुनाव फरवरी और दूसरा अक्टूबर में हुआ। दोनों चुनाव में सुनील कुमार पिंटू भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। वे अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के सदस्य थे। फिर 2010 में भी सुनील कुमार पिंटू भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की हैट्रिक लगी।