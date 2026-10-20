सीतामढ़ी में देसी पिस्टल के साथ सोनबरसा का युवक गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ

सुमित कुमार, सीतामढ़ी। रीगा थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी-महेशिया पथ पर रविवार की रात पुल के समीप पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्टल, दो गोली और अपाचे बाइक के साथ गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार युवक की पहचान जिले के ही सोनबरसा निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि वह किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में यहां पहुंचा था।