बिहारशरीफ में गोलीबारी, मेला देखने जा रहे युवक को मारी गोली; लूटपाट या रंजिश, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ(नालंदा)। बिहारशरीफ जंक्शन के पास सोमवार की देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अज्ञात बदमाशों ने मेला देखने जा रहे एक युवक को गोली मार दी। घटना रेलवे गुमटी के समीप हुई, जहां घायल युवक काफी देर तक मदद की गुहार लगाता रहा।

इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक युवक ने इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद की और पुलिस तक सूचना पहुंचाई। घायल की पहचान सोहसराय थाना क्षेत्र के आशानगर निवासी जितेन्द्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस लूटपाट, आपसी रंजिश समेत विभिन्न पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है।

मेला देखने निकला था युवक, रेलवे गुमटी के पास घेरा जानकारी के अनुसार, जितेन्द्र कुमार सोमवार की देर शाम अपने घर आशानगर से अकेले मेला देखने के लिए निकला था। इसी दौरान बिहारशरीफ रेलवे गुमटी के पास तीन अज्ञात युवक उसके सामने आ गए।

घायल के मुताबिक, आरोपियों ने उसके पास मौजूद रुपये और गले में पहना लॉकेट छीनने की कोशिश की। जितेन्द्र ने जब इसका विरोध किया, तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद रेलवे गुमटी के आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। खून से लथपथ पड़ा रहा युवक, मदद के लिए लगाता रहा गुहार गोली लगने के बाद जितेन्द्र रेलवे फाटक के किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। वहां से गुजरने वाले लोगों से उसने मदद की गुहार लगाई। इसी बीच सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर निवासी कुंदन कुमार वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मोबाइल की रोशनी में युवक को घायल हालत में देखा। इसके बाद कुंदन ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए उसे सड़क तक पहुंचाया। उनकी पहल से घायल युवक को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाने का रास्ता बना। कुंदन कुमार की सूझबूझ से अस्पताल पहुंचा घायल घायल युवक की मदद करने के बाद कुंदन कुमार ने गश्ती पुलिस को रोककर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस की सहायता से जितेन्द्र को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों की सक्रियता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल घायल की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

घायल युवक का आपराधिक इतिहास भी आया सामने बिहार थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार रजक के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने बताया कि घायल जितेन्द्र कुमार का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। थाना अध्यक्ष के मुताबिक, वह एक हत्याकांड के मामले में वर्ष 2019 से जेल में बंद था। करीब एक साल पहले वह जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ने यह भी बताया कि वह पिछले तीन महीने से अपने घर नहीं गया था। हालांकि, उसके पुराने आपराधिक मामले का वर्तमान गोलीबारी से संबंध है या नहीं, यह जांच का विषय है।

लूटपाट, आपसी रंजिश या कोई और वजह? जांच में जुटी पुलिस गोलीबारी की घटना के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस लूटपाट की कोशिश, पुरानी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।