मेला देखकर लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, बेतिया में 19 वर्षीय युवक की मौत

जागरण संवाददाता, बेतिया। मझौलिया थाना क्षेत्र के नानोस्ती चौक के समीप सोमवार की रात अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई।

मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के धवही वार्ड संख्या 12 निवासी सुरेंद्र पटेल के पुत्र रोहित कुमार (19) के रूप में की गई है। हादसे में उसके साथ बाइक पर बैठा युवक गोलू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया।

उसे इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, रोहित कुमार बेतिया मेला देखने आया था। सोमवार की रात करीब नौ बजे वह अपने साथी के साथ घर लौट रहा था।

इसी दौरान नानोसती चौक के समीप एक अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दिया और चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

हादसे में रोहित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गोलू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मझौलिया पुलिस ने फोन कर रोहित के स्वजनों को हादसे की सूचना दी।

सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रोहित काठमांडू में रहकर फर्नीचर का काम करता था। वह चार भाइयों और तीन बहनों में तीसरे स्थान पर था।

रोहित के पिता सुरेंद्र पटेल ने बताया कि उनका बेटा बेतिया मेला देखने आया था। घर लौटने के दौरान उसके साथ यह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।