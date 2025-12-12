बिना टैक्स ट्रक पास कराने को लेकर विवाद, रुन्नीसैदपुर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और मारपीट

संवाद सहयोगी, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर टोल प्लाजा पर बुधवार की रात जमकर तोड़फोड़ और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। बगैर टोल चुकाए ट्रक को पास कराने को लेकर हुए विवाद में ट्रक चालक व उसके सहयोगियों ने टोल कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया।

लाठी-डंडे से किए गए इस हमले में टोल प्लाजा के कई कर्मचारी चोटिल हो गए। प्लाजा के अंदर काफी तोड़-फोड़ मचाई।अचानक हुए इस हमले से घबराए प्लाजा के सभी कर्मचारी अपनी जान बचाकर एक कमरे में बंद हो गए तथा पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के बेदौल गांव निवासी पप्पू राय को गिरफ्तार कर ट्रक बीआर06जीजी 4944 को जब्त कर लिया।

घायल टोल कर्मियों में भोजपुर के सुरजीत कुमार, राज कुमार व जहानाबाद के नीतीश कुमार शामिल हैं। तीनों जख्मी कर्मचारियों का इलाज स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया।

थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि इस घटना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थानाध्यक्ष के अनुसार, इस मामले में ट्रक चालक पप्पू राय के अलावा रुन्नीसैदपुर निवासी मो. ताहिद उर्फ मुन्ना को भी गिरफ्तार किया गया है।