    बिना टैक्स ट्रक पास कराने को लेकर विवाद, रुन्नीसैदपुर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और मारपीट

    By Anil Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:55 PM (IST)

    रुन्नीसैदपुर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भुगतान किए बिना ट्रक पास कराने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें तोड़फोड़ और मारपीट की गई। मुजफ्फरपुर के ट्रक चालक समेत द ...और पढ़ें

    कमरे में खुद को बंदकर कर्मचारियों ने बचाई जान। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर टोल प्लाजा पर बुधवार की रात जमकर तोड़फोड़ और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। बगैर टोल चुकाए ट्रक को पास कराने को लेकर हुए विवाद में ट्रक चालक व उसके सहयोगियों ने टोल कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया।

    लाठी-डंडे से किए गए इस हमले में टोल प्लाजा के कई कर्मचारी चोटिल हो गए। प्लाजा के अंदर काफी तोड़-फोड़ मचाई।अचानक हुए इस हमले से घबराए प्लाजा के सभी कर्मचारी अपनी जान बचाकर एक कमरे में बंद हो गए तथा पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के बेदौल गांव निवासी पप्पू राय को गिरफ्तार कर ट्रक बीआर06जीजी 4944 को जब्त कर लिया।

    घायल टोल कर्मियों में भोजपुर के सुरजीत कुमार, राज कुमार व जहानाबाद के नीतीश कुमार शामिल हैं। तीनों जख्मी कर्मचारियों का इलाज स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया।


    थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि इस घटना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थानाध्यक्ष के अनुसार, इस मामले में ट्रक चालक पप्पू राय के अलावा रुन्नीसैदपुर निवासी मो. ताहिद उर्फ मुन्ना को भी गिरफ्तार किया गया है।

    शेष आरोपितों की तलाश की जा रही है। टोल प्लाजा कर्मचारी अमित कुमार सिंह के आवेदन पर इस घटना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में गिरफ्तार ट्रक चालक पप्पू राय व रुन्नीसैदपुर निवासी मो.ताहिद उर्फ मुन्ना के अलावा ट्रक मालिक जिले के नानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौपार खुर्द निवासी रमेश शर्मा के पुत्र उदय कुमार, बलिगढ़ के रघुवीर साह, मोहन कुमार यादव व गाढ़ा थाना क्षेत्र के कौड़िया लालपुर गांव निवासी विनोद राय को नामजद किया गया है।