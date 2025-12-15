Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीतामढ़ी में साहस की मिसाल: ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर दो बदमाशों को पिस्टल के साथ पकड़ा

    By Anil Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:17 PM (IST)

    Bihar rural bravery: सीतामढ़ी के बछाड़पुर चौक पर ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए दो बदमाशों को पकड़ा, जो एक युवक को लूटने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीणों न ...और पढ़ें

    Hero Image

    राहगीर को लूटने और जान बचाने के लिए ग्रामीणों के प्रयास व साहस को पुलिस अधिकारियों ने भी सराहा। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, पुपरी (सीतामढ़ी)।Sitamarhi crime news : थाना क्षेत्र अंतर्गत बछाड़पुर चौक पर रविवार को वहां के ग्रामीणों ने न सिर्फ जान पर खेलकर लोडेड देसी पिस्टल समेत दो बदमाशों को धर दबोचा बल्कि पुपरी से लौट रहे बाजपट्टी के युवक को लूटने और बाइक सवार बदमाशों से उसकी जान भी बचा ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों की इस बहादुरी का जहां पूरे इलाके में चर्चा हो रही है वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी इसकी सराहना की है। पुपरी थाना पर आयोजित पत्रकार वार्ता में एएसपी सुनीता कुमारी ने ग्रामीणों के इस साहस की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि जब ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ा उस समय बदमाशों के पास न सिर्फ देसी पिस्टल था बल्कि उसमें गोली भी फंसी हुई थी, जिससे कोई अनहोनी भी हो सकती थी।

    मगर, ग्रामीणों ने इसकी परवाह किए बगैर हिम्मत व बुद्धिमानी का परिचय देते हुए अपराध और अपराधियों के मंसूबों को परास्त कर दिया है। इसके लिए ग्रामीणों को चिह्नित कर उन्हें पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा।

    उन्होंने कहा कि घटना के दौरान फरार तीसरे बदमाश को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके पास से बरामद लोडेड देसी पिस्टल व बाइक को भी जब्त कर लिया है।
    एएसपी सुनीता कुमारी ने बताया कि 14 दिसंबर की शाम 6.20 बजे ग्रामीणों द्वारा दो व्यक्तियों के साथ मारपीट की सूचना थानाध्यक्ष व डायल 112 पुलिस को मिली। इसके आलोक में डायल 112 के प्रभारी सुशील कुमार टीम के साथ बछाड़पुर चौक पहुंचे।

    वहां पता चला कि बाजपट्टी के माधोपुर निवासी अमान अनवर नामक व्यक्ति के साथ मारपीट व छिनतई की घटना को लेकर ग्रामीणों द्वारा दो लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस टीम ने पकड़े गए दो आरोपितों की तलाशी लेने पर एक गोली फंसी देसी पिस्टल बरामद की गई।

    पूछताछ में एक की पहचान आवापुर वार्ड एक निवासी मुजफ्फर आलम उर्फ निराले के पुत्र मो. सिकलेन व दूसरा आवापुर दक्षिणी पंचायत के शाहपुर निवासी मो. फारुख के पुत्र मो. जैद शेख के रूप में की गई।

    ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि भागने वाला शाहपुर के ही कासिम शेख के पुत्र इमरान शेख है। एएसपी ने बताया कि घटनास्थल से मो. सिकलेन व मो. जैद शेख को गिरफ्तार किया गया।

    पिस्टल के साथ मोटरसाइकिल बीआर 32 टी 3460 को जब्त किया गया है। फरार बदमाश को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर थानाध्यक्ष रामाशंकर कुमार व डायल 112 प्रभारी आदि मौजूद थे।