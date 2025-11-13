Sitamarhi Vidhan Sabha Chunav Result: सीतामढ़ी में सुनील VS सुनील की जंग, क्या फिर चलेगा BJP का सिक्का?
सीतामढ़ी विधानसभा में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ। अब उम्मीदवारों को 14 नवंबर को Sitamarhi Election Result का इंतजार है, जिसमें BJP के सुनील कुमार पिंटू और RJD के सुनील कुमार के बीच सीधा मुकाबला है। 2020 में BJP ने 90,236 वोट लेकर RJD को 11,475 वोटों से हराया था।
डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Sitamarhi vidhan sabha Election Result 2025 सीतामढ़ी विधानसभा सीट मिथिला क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है, जिसे माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। यह सीट सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
कौन हैं मैदान में
सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ। Sitamarhi election Result में इस बार अनोखा मुकाबला देखने को मिलेगा जहां दोनों प्रमुख दलों BJP और RJD ने सुनील नाम के उम्मीदवारों को मौदान में उतारा है। BJP की तरफ से Sunil Kumar Pintu मैदान में हैं तो RJD की तरफ से Sunil Kumar उन्हें चुनौती दे रहे हैं।
2020 का नतीजा
- मिथिलेश कुमार (बीजेपी) – 90,236 वोट (61.88%)
- सुनील कुमार (राजद) – 78,761 वोट
- हार का अंतर: 11,475 वोट
राजनीतिक पृष्ठभूमि
2015 Bihar vidhan sabha chunav Result में राजद के सुनील कुमार ने यहां जीत दर्ज की थी, जबकि 2020 में बीजेपी ने सीट अपने नाम कर ली। इस बार एक बार फिर वही दोनों दल आमने-सामने हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी रण में बाजी कौन मारता है BJP के सुनील या RJD के सुनील।
