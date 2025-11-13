Sitamarhi Vidhan Sabha Chunav Result: सीतामढ़ी में सुनील VS सुनील की जंग, क्या फिर चलेगा BJP का सिक्का?

डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Sitamarhi vidhan sabha Election Result 2025 सीतामढ़ी विधानसभा सीट मिथिला क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है, जिसे माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। यह सीट सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

कौन हैं मैदान में

सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ। Sitamarhi election Result में इस बार अनोखा मुकाबला देखने को मिलेगा जहां दोनों प्रमुख दलों BJP और RJD ने सुनील नाम के उम्मीदवारों को मौदान में उतारा है। BJP की तरफ से Sunil Kumar Pintu मैदान में हैं तो RJD की तरफ से Sunil Kumar उन्हें चुनौती दे रहे हैं।