    Sitamarhi vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:27 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने निर्णयक दौर में प्रवेश कर गया है। अभी दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोगों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह में मतदान शुरू होने से पहले ही लोग आकर कतार में लग गए। एक-दो जगहों को छोड़ दें तो कहीं से भी ईवीएम से जुड़ी किसी तरह की परेशानी सामने नहीं आई है।

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के डुमरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र संख्या 199 पर वोटिंग के लिए कतारबद्ध मतदाता। जागरण

    डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी: Sitamarhi Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting:यह मिथिलांचल की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। बिहार विधानसभ चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के तहत आज सुबह से यहां वोट डाले जा रहे हैं। 

    भारतीय निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। लोगों में भी उत्साह दिख रहा है। लोगों ने अपने सभी कार्य को कुछ देर के लिए टाल दिया और सुबह-सुबह मतदान के लिए लिए बूथ पर पहुंचे।

    इस विधानसभा सीट से 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला राजद और भाजपा के बीच है। दोनों प्रत्याशी सुनील हैं। 

    सीतामढ़ी विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की सूची-

    • 1. चंदेश्वर प्रसाद, निर्दलीय
    • 2. चंद्रिका प्रसाद, निर्दलीय
    • 3. कृष्ण कुमार झा, निर्दलीय
    • 4. महेश नंदन सिंह, निर्दलीय
    • 5. पूजा आर्य, लोक दल
    • 6. राघवेंद्र कुमार, निर्दलीय
    • 7. राज नारायण साह, बसपा
    • 8. राम किशोर राय, निर्दलीय
    • 9. सुनील कुमार, राजद
    • 10. सुनील कुमार पिंटू, भाजपा
    • 11. ठाकुर चंदन कुमार सिंह, निर्दलीय
    • 12 .उपेंद्र सहनी, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी
    • 13 .विनोद साह, निर्दलीय