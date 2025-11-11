Sitamarhi vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू

Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने निर्णयक दौर में प्रवेश कर गया है। अभी दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोगों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह में मतदान शुरू होने से पहले ही लोग आकर कतार में लग गए। एक-दो जगहों को छोड़ दें तो कहीं से भी ईवीएम से जुड़ी किसी तरह की परेशानी सामने नहीं आई है।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के डुमरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र संख्या 199 पर वोटिंग के लिए कतारबद्ध मतदाता। जागरण