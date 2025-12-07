24 घंटे के अंदर दो गोलीकांड से थर्राया सीतामढ़ी, एक की मौत, दूसरा जिंदगी की लड़ रहा जंग 

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह 24 घंटे के अंदर दो लोगों को गोली मार दी। जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है, जबकि दूसरा व्यक्ति जख्मी हालत में है,उसका इलाज निजी क्लीनिक में चल रहा है।

मालूम हो कि बैरगनिया मुख्य पथ में गोपाल हार्डवेयर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने शनिवार की रात बाइक मिस्त्री पर दो राउंड फायरिंग की जिसमें उसके सिर को छूते हुए गोली निकल गई। जिससे वह जख्मी हो गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से देसी पिस्टल भी बरामद किया है।

बाइक से लौट रहा था घर जख्मी गोकुल महतो के पुत्र जयकिशोर महतो ने बताया कि वह बाजार से सब्जी खरीद कर बाइक से अपने डेरा जा रहा था, तब ही बाइक सवार दो बदमाशों ने पीछे से दो राउंड गोली चला दी लेकिन संयोग था कि एक गोली जयकिशोर को छूकर निकल गई जिससे वह जख्मी हो गया।