24 घंटे के अंदर दो गोलीकांड से थर्राया सीतामढ़ी, एक की मौत, दूसरा जिंदगी की लड़ रहा जंग
सीतामढ़ी में 24 घंटे के अंदर दो गोलीकांड हुए हैं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पहली घटना में, बैरगनिया में एक बाइक मिस्त्री को गोली लगी, जिससे वह घ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह 24 घंटे के अंदर दो लोगों को गोली मार दी। जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है, जबकि दूसरा व्यक्ति जख्मी हालत में है,उसका इलाज निजी क्लीनिक में चल रहा है।
मालूम हो कि बैरगनिया मुख्य पथ में गोपाल हार्डवेयर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने शनिवार की रात बाइक मिस्त्री पर दो राउंड फायरिंग की जिसमें उसके सिर को छूते हुए गोली निकल गई। जिससे वह जख्मी हो गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से देसी पिस्टल भी बरामद किया है।
बाइक से लौट रहा था घर
जख्मी गोकुल महतो के पुत्र जयकिशोर महतो ने बताया कि वह बाजार से सब्जी खरीद कर बाइक से अपने डेरा जा रहा था, तब ही बाइक सवार दो बदमाशों ने पीछे से दो राउंड गोली चला दी लेकिन संयोग था कि एक गोली जयकिशोर को छूकर निकल गई जिससे वह जख्मी हो गया।
हालांकि, इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस घटना में शामिल एक अन्य बदमाश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
सरखौली चौक के पास दूसरी घटना
दूसरी घटना रविवार को परसौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सरखौली चौक के समीप दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बेलसंड थाना क्षेत्र के पंडरहिया गांव निवासी मोहम्मद कबीर के रूप में हुई है। मृतक के स्वजन ने बताया कि कबीर अपनी बाइक से सुरसंड जाने के लिए निकला था रास्ते में ही बदमाशों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।