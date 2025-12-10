Sitamarhi : बेलसंड में स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आटो में जबरन उठाकर ले गए युवक
सीतामढ़ी के बेलसंड थाना क्षेत्र में मंगलवार को तीन बदमाशों ने स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। बेहोश लड़की को पीएचसी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सीतामढ़ी । जिले के बेलसंड थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिनदहाड़े आटो पर सवार तीन बदमाशों ने स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा को जबरन उठाकर ले गए और सुनसान झाड़ी में बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद सभी भाग निकले।
वहीं लड़की को बेहोशी हालत में बेलसंड पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सक ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर दिया। सदर अस्पताल में उस बच्ची का इलाज चल रहा है।
लड़की के स्वजन ने मेडिकल कराने से मना कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बेलसंड थाना की पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर स्वजन से पूछताछ की। स्वजन का कहना है कि लड़की स्कूल में परीक्षा देने के लिए गई थी।
जब वह घर नहीं लौटी तो फोन करने पर पता चला कि बदमाशों ने रुमाल में नशीला पदार्थ मिलाकर उस बच्ची को सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे आटो से ले जाकर कोठी चौक स्थित एक पुल के समीप सरेह में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
सदर अस्पताल में तैनात टीओपी पुलिस ने स्थानीय थाना को सूचित किया है। बेलसंड थानाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने पूछे जाने पर बताया कि उन्हें इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पीड़िता की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अपहृता बरामद, अपहर्ता गिरफ्तार
परिहार : बेला पुलिस ने 29 नवंबर को अपहृत नाबालिग लड़की को कन्हमां चांदनी चौक से बरामद कर लिया है। साथ ही अपहर्ता गोरहारी गांव निवासी अरविंद कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष अचल अनुराग ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
