    Road Accident: मेला घूमने निकले जीजा-साली नहीं आ सके वापस, सड़क हादसे में हुई मौत

    By Anil Tiwari Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:33 PM (IST)

    सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में जीजा-साली की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिल से मेला घूमने सीतामढ़ी आ रहे थे तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गोपाल कुमार और रूबी कुमारी के रूप में हुई है।

    मेला घूमने निकले जीजा-साली नहीं आ सके वापस। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बथनाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर साइकिल दुकान के समीप सोमवार की देर रात भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें जीजा-साली की मौत हो गई।

    बताया जा रहा है कि देर रात जीजा व साली मोटरसाइकिल से मेला घूमने के लिए सीतामढ़ी आ रहे थे। इस बीच तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से उन दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े, जब तक स्थानीय लोग घटनास्थल पहुंचते तब तक चारपहिया वाहन लेकर चालक भाग चुका था।

    इन दोनों को जख्मी हालत में देख स्थानीय लोगों ने उसे निजी क्लीनिक में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के बेदौल आदम गांव निवासी शंभू सहनी के 20 वर्षीय पुत्र गोपाल कुमार के रूप में हुई है।

    वहीं मृतका की पहचान भूतही थाना क्षेत्र के खुशनगरी गांव निवासी नथुनी सहनी की 18 वर्षीय पुत्री रूबी कुमारी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।