सीतामढ़ी में बनेगा फाइव स्टार होटल, सीता मंदिर को लेकर पर्यटन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Ramayan Circuit Bihar: माता सीता के जन्मस्थान पुनौरा धाम में भव्य व दिव्य मंदिर निर्माण के साथ ही सीतामढ़ी को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक-पर्यटन नक्शे पर स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। बढ़ती श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग सीतामढ़ी में फाइव स्टार होटल बनाने की भी महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में पुनौरा धाम में प्रस्तावित मंदिर निर्माण को लेकर पर्यटन विभाग की तीन सदस्यीय सर्वे टीम ने मंगलवार से निर्माण स्थल की तकनीकी जांच शुरू कर दी है।

कार्यकारी एजेंसी द्वारा कंस्ट्रक्शन शेड का निर्माण शुरू किए जाने के बीच ई. मनीष कुमार के नेतृत्व में पहुंची सर्वे टीम ने मंदिर परिसर और प्रस्तावित निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। टीम ने मिट्टी की लेयर और जल जमाव की स्थिति का प्रारंभिक आकलन किया। हालांकि अधिग्रहित भूमि के कुछ हिस्सों में सीमांकन के स्पष्ट निशान नहीं दिखने से असमंजस की स्थिति बनी रही।

इस संबंध में टीम ने मंदिर समिति के सदस्यों से जानकारी ली। समिति के सदस्यों ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से सीमांकन की औपचारिक पुष्टि के बाद ही विस्तृत सर्वे किया जाएगा, ताकि जल जमाव और मिट्टी की गुणवत्ता का सही और तकनीकी आकलन किया जा सके।

पर्यटन विभाग की टीम ने कंटीले तार से किए गए सीमांकन कार्य का भी अवलोकन किया और स्थल से जुड़ी आवश्यक जानकारियां एकत्र कीं। प्रारंभिक निरीक्षण के बाद तकनीकी सर्वे को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। खरमास समाप्त होने के बाद मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है।

अहलूवालिया कांट्रैक्ट्स को मिला निर्माण कार्य बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुनौरा धाम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी अहलूवालिया कांट्रैक्ट्स को सौंपी गई है। कार्यादेश जारी होते ही एजेंसी ने परिसर में कंस्ट्रक्शन शेड का निर्माण शुरू कर दिया है। खरमास के कारण फिलहाल कार्य की गति धीमी है, लेकिन जल्द ही पूर्ण निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य एवं दिव्य मंदिर बनाया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत करीब 942 करोड़ रुपये है और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 42 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं मंदिर निर्माण परियोजना के तहत माता सीता के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर के साथ-साथ पूरे परिसर का समग्र विकास किया जाएगा। इसमें सीता वाटिका, लव-कुश वाटिका, परिक्रमा पथ, संग्रहालय, ऑडिटोरियम, धर्मशाला, पार्किंग और कैफेटेरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही 10 वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी परियोजना में शामिल है।

पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश बिहार कैबिनेट पहले ही पुनौरा धाम-जानकी मंदिर के समग्र विकास के लिए लगभग 882.87 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे चुकी है। इसमें पुराने मंदिर के नवीनीकरण पर 137 करोड़ रुपये और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 728 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना रामायण सर्किट और मिथिला क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन के लिए गेम-चेंजर साबित होने की उम्मीद है।